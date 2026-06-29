ருசியை கூட்டும் சமையல் டிப்ஸ்!
இட்லி மிளகாய் பொடி அரைக்கும்போது சிறிது கொப்பரை சேர்த்தால், சுவையும், மணமும் கூடும். எள் அல்லது வேர்க்கடலையை வறுத்து அரைத்தும் சேர்க்கலாம்.
வெள்ளைப் பூண்டை தனித்தனி பல்லாகப் பிரித்து, சிறிதளவு எண்ணெயில் பிசிறி, வெயிலில் அரை மணி நேரம் காய வைத்தால், எளிதாக உரிக்க வரும்
வெண்ணெய் மீது ஒரு தேக்கரண்டி சர்க்கரையை துாவி வைத்தால் உலராமல் அப்படியே இருக்கும்.
உருளைக்கிழங்கை வெட்டிய பிறகு சிறிதளவு எலுமிச்சைச் சாறு பூசி வைத்தால் கறுக்காது.
கடலை உருண்டை பிடிக்கும்போது நல்லெண்ணெய் தொட்டுப் பிடித்துப் பாருங்கள். உருண்டை, கண்ணாடி போல் 'பளபள'ப்பாக இருக்கும்.
புதினா சாறு அரை தேக்கரண்டி, சீரகப்பொடி அரை தேக்கரண்டி, எலுமிச்சைச் சாறு 1 மூடி, உப்பு, பெருங்காயம் அரை தேக்கரண்டி ஆகியவற்றை தண்ணீரில் கலக்கவும்.
இப்படி கலந்து குடித்தால், புளித்த ஏப்பம் மற்றும் வயிற்றுப் பொருமல் நீங்கும்.