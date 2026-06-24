எலெக்ட்ரிக் ஈல்... ஷாக் அடிக்கும் மீன் இது!

'எலெக்ட்ரிக் ஈல்' எனும் ஒரு வகை விலாங்கு மீன் இனம், தன் இரையை வேட்டையாட, எதிரிகளிடம் இருந்து தப்பிக்க மின்சாரத்தை வெளிப்படுத்தி தாக்கும்.

இதற்கு 'மின் விலாங்கு மீன் என பெயர். எடை 20 கிலோ.

நீந்தும் வேகம் மணிக்கு 8 கி.மீ., வாழ்நாள் 22 ஆண்டுகள். நீண்ட உருளை வடிவத்தில் இருக்கும்.

உடலின் மேற்புறம் கறும் சாம்பல், அடி வயிற்றுப் பகுதி மஞ்சள், வெள்ளை நிறத்தில் காணப்படும்.

நன்னீர் வாழ் மீனான இது, சேற்றுக்கு அடியிலேயே வாழும்.

இதன் உடம்பில் 650 வோல்ட் மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது. உடலிலுள்ள 'எலெக்ட்ரோசைட்ஸ்' இதை உருவாக்குகிறது.

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