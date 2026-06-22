ஓட்ஸ் லட்டு செய்வோமா ?
ஓட்ஸ் - 1 கப், நெய் - 2 டீஸ்பூன், வெல்லம் - கால் கப், பாதாம் - 5, முந்திரி - 5.
கடாயை அடுப்பில் வைத்து சிறிது நெய் ஊற்றி சூடானவுடன், ஓட்ஸ் சேர்த்து ஐந்து நிமிடம் லேசாக வறுத்து, தனியாக வைக்கவும்.
அதேப்போல, பாதாம், முந்திரியை லேசாக வறுத்து தனியாக வைக்கவும்.
பின், அதே கடாயில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி கொதித்தவுடன், அதில் வெல்லம் சேர்க்கவும்.
பாகு பதத்திற்கு வந்தவுடன், அதில் வறுத்து வைத்த ஓட்ஸ் சேர்க்கவும்.
லட்டு உருண்டை பிடிக்கும் பதத்துக்கு கலவை வரும் வரை நன்றாக கிளறவும். இதில், வறுத்த பாதாம், முந்திரியை போட்டு கிளறவும்.
பின், உள்ளங்கைகளில் நெய் தடவி, லட்டு உருண்டைகளை பிடிக்கவும். அவ்வளவு தான் இப்போது ஓட்ஸ் லட்டு ரெடி.