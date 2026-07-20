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ஒரு பிரச்னை வந்ததுமே, அதை பத்து நாட்கள் கழித்து எப்படி எடுத்துக் கொள்வோம், ஓராண்டு கழித்து அது குறித்து என்ன நினைப்போம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் சிந்தித்தால், பிரச்னை நமக்கு ஒரு மலைப்பாக தெரியாது.
- லேனா தமிழ்வாணன்
மணிமேகலை பிரசுரம்
/தினம் தினம்/பழமொழி/ மணிமொழி
PUBLISHED ON : ஜூலை 20, 2026 12:17 AM
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ஒரு பிரச்னை வந்ததுமே, அதை பத்து நாட்கள் கழித்து எப்படி எடுத்துக் கொள்வோம், ஓராண்டு கழித்து அது குறித்து என்ன நினைப்போம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் சிந்தித்தால், பிரச்னை நமக்கு ஒரு மலைப்பாக தெரியாது.
- லேனா தமிழ்வாணன்
மணிமேகலை பிரசுரம்