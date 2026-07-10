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தேர்தலுக்கு முன் கோரிக்கை விடுத்த குடும்பத்திற்கு குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு
6 hour(s) ago
நச்சு கழிவுநீரால் மாடுகள் பலி விவசாயிக்கு ரூ.1.5 லட்சம் இழப்பீடு
தடகள வீராங்கனையை மீட்ட சிங்கப்பெண் படை போலீசார்
08-Jul-2026
ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் அதிகாரி, தோழி கைது
03-Jul-2026
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கோவில் திருப்பணிக்கு ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம்: அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் கைது
02-Jul-2026
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சோழன் புடைப்பு சிற்பம் பெரம்பலுாரில் கண்டெடுப்பு
குடிசையில் தீ சிறுவன் கருகி பலி
28-Jun-2026
குப்பை கிடங்கில் திடீர் தீ சதி வேலையா என விசாரணை