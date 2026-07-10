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உள்ளூர் செய்திகள்

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தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூர்

mavattam-main

﻿ தேர்தலுக்கு முன் கோரிக்கை விடுத்த குடும்பத்திற்கு குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ நச்சு கழிவுநீரால் மாடுகள் பலி விவசாயிக்கு ரூ.1.5 லட்சம் இழப்பீடு

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ தடகள வீராங்கனையை மீட்ட சிங்கப்பெண் படை போலீசார்

08-Jul-2026

08-Jul-2026

mavattam-main

﻿ ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் அதிகாரி, தோழி கைது

03-Jul-2026

1

03-Jul-2026

1

கோவில் திருப்பணிக்கு ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம்: அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் கைது

02-Jul-2026

17

02-Jul-2026

17

﻿ சோழன் புடைப்பு சிற்பம் பெரம்பலுாரில் கண்டெடுப்பு

02-Jul-2026

02-Jul-2026

﻿ குடிசையில் தீ சிறுவன் கருகி பலி

28-Jun-2026

28-Jun-2026

﻿ குப்பை கிடங்கில் திடீர் தீ சதி வேலையா என விசாரணை

28-Jun-2026

28-Jun-2026

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உள்ளூர் செய்திகள்

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தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூர்

mavattam-main

﻿ தேர்தலுக்கு முன் கோரிக்கை விடுத்த குடும்பத்திற்கு குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ நச்சு கழிவுநீரால் மாடுகள் பலி விவசாயிக்கு ரூ.1.5 லட்சம் இழப்பீடு

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ தடகள வீராங்கனையை மீட்ட சிங்கப்பெண் படை போலீசார்

08-Jul-2026

08-Jul-2026

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