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உள்ளூர் செய்திகள்

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திருநெல்வேலி

திருநெல்வேலி

mavattam-main

﻿ மணல் நிறுவனத்திடம் கார் வாங்கினேனா? மறுக்கிறார் ராதாபுரம் த.வெ.க., -- எம்.எல்.ஏ.,

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ இரட்டைக் கொலையான தந்தை, மகன் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ தொழிலதிபர் வீட்டில் 94 பவுன் நகை திருட்டு: உறவினர் கைது

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ ரூ.600 திருடியவர் கல்லால் அடித்து கொலை: முதியவர் கைது

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

﻿ இரட்டை கொலையில் சிறார் உட்பட மேலும் மூவர் கைது தப்பி ஓடிய கைதிக்கு மாவுக்கட்டு

08-Jul-2026

1

08-Jul-2026

1

﻿ இரட்டைக் கொலை: மேலும் இருவர் கைது

07-Jul-2026

07-Jul-2026

﻿ 10 வயது சிறுமி கடத்தல் உடனடியாக மீட்ட போலீஸ்

06-Jul-2026

1

06-Jul-2026

1

﻿ கூண்டில் சிக்கிய கரடி வனத்தில் விடுவிப்பு

06-Jul-2026

06-Jul-2026

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

திருநெல்வேலி

திருநெல்வேலி

mavattam-main

﻿ மணல் நிறுவனத்திடம் கார் வாங்கினேனா? மறுக்கிறார் ராதாபுரம் த.வெ.க., -- எம்.எல்.ஏ.,

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ இரட்டைக் கொலையான தந்தை, மகன் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ தொழிலதிபர் வீட்டில் 94 பவுன் நகை திருட்டு: உறவினர் கைது

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

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