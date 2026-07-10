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கடலூர்

கடலூர்

mavattam-main

அதிருப்தி!

அதிகாரிகள் சரியாக பதில் அளிக்காததால் மக்கள் அதிருப்தி!கடலுார் துறைமுக கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பரபரப்பு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main

வீராணம் ஏரியில் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற கோரிக்கை  

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main

அங்கன்வாடி மையங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள்: பொதுமக்கள் அவதி

3 hour(s) ago

3 hour(s) ago

நெற்பயிரில் சிலந்தி தாக்குதல்: அதிகாரிகள் ஆலோசனை 

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

﻿ காட்சி பொருளான மின்விளக்குகள்  கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி 

3 hour(s) ago

3 hour(s) ago

﻿ கால்நடை மருந்தகத்திற்கு சொந்த கட்டடம் தேவை

3 hour(s) ago

3 hour(s) ago

﻿ வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள்  கடலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்  

3 hour(s) ago

3 hour(s) ago

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

கடலூர்

கடலூர்

mavattam-main

அதிருப்தி!

அதிகாரிகள் சரியாக பதில் அளிக்காததால் மக்கள் அதிருப்தி!கடலுார் துறைமுக கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பரபரப்பு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main வீராணம் ஏரியில் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற கோரிக்கை  

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main அங்கன்வாடி மையங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

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