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உள்ளூர் செய்திகள்

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புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டை

mavattam-main

﻿ பிரேக் பிடிக்காத அரசு பஸ் மோதி ஒருவர் உயிரிழப்பு

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ குளத்தில் எம்.எல்.ஏ., ஆபீஸ் ஐகோர்ட் உத்தரவால் இடிப்பு

09-Jul-2026

09-Jul-2026

mavattam-main

﻿ ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற 144 உயர் நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு

08-Jul-2026

08-Jul-2026

mavattam-main

﻿ போலி ஆவணம் வாயிலாக நிதி மோசடி: 7 பேர் கைது

07-Jul-2026

07-Jul-2026

﻿ வடக்கூர் மாரியம்மன் கோவில் அர்ச்சனை சீட்டில் குளறுபடி

29-Jun-2026

29-Jun-2026

﻿ விராலிமலை மக்களுக்கு பரிசு வழங்கினார் மாஜி

26-Jun-2026

26-Jun-2026

﻿ பிரமாண்ட சிவலிங்க வடிவத்தில் யோகா

22-Jun-2026

22-Jun-2026

﻿ மாணவியிடம் அத்துமீறல் உடற்கல்வி ஆசிரியர் கைது

22-Jun-2026

22-Jun-2026

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டை

mavattam-main

﻿ பிரேக் பிடிக்காத அரசு பஸ் மோதி ஒருவர் உயிரிழப்பு

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ குளத்தில் எம்.எல்.ஏ., ஆபீஸ் ஐகோர்ட் உத்தரவால் இடிப்பு

09-Jul-2026

09-Jul-2026

mavattam-main ﻿ ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற 144 உயர் நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு

08-Jul-2026

08-Jul-2026

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