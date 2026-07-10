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உள்ளூர் செய்திகள்

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பெரம்பலூர்

பெரம்பலூர்

mavattam-main

﻿ எம்.ஆர்.எப்., தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்

05-Jul-2026

4

05-Jul-2026

4

mavattam-main

நோட்டு புத்தகங்களில் இடம்பெற்ற தவெக சின்னம், கொடியால் சர்ச்சை

25-Jun-2026

3

25-Jun-2026

3

mavattam-main

﻿ மாணவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தினால் நடவடிக்கை

25-Jun-2026

25-Jun-2026

mavattam-main

﻿ லாரி - கார் மோதி விபத்து 3 வாலிபர்கள் பரிதாப பலி

16-Jun-2026

16-Jun-2026

கார் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழப்பு

15-Jun-2026

15-Jun-2026

﻿ கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறு மகளை கொன்ற தாய் கைது

15-Jun-2026

15-Jun-2026

﻿ அறிவித்து 3 ஆண்டுகள் ஆகியும் கிடப்பில் அரசு நர்சிங் கல்லுாரி

07-Jun-2026

07-Jun-2026

சிங்கப்பூர் இன்ஜினியரிடம் ரூ.8 கோடி மோசடி மூவர் கைது

30-May-2026

30-May-2026

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

பெரம்பலூர்

பெரம்பலூர்

mavattam-main

﻿ எம்.ஆர்.எப்., தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்

05-Jul-2026

4

05-Jul-2026

4

mavattam-main நோட்டு புத்தகங்களில் இடம்பெற்ற தவெக சின்னம், கொடியால் சர்ச்சை

25-Jun-2026

3

25-Jun-2026

3

mavattam-main ﻿ மாணவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தினால் நடவடிக்கை

25-Jun-2026

25-Jun-2026

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