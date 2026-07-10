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பெங்களூரு

பெங்களூரு

mavattam-main

﻿ பிடதி டவுன்ஷிப் திட்ட வரைபடத்தின் மீது ரத்தம் தெளித்து விவசாயிகள் போராட்டம்

10 minutes ago

10 minutes ago

mavattam-main

﻿ நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது நிற்காது அமைச்சர் கிருஷ்ணபைரே கவுடா திட்டவட்டம்

12 minutes ago

12 minutes ago

mavattam-main

﻿ மக்களை தேடி செல்லும் அரசாக நாம் இருக்க வேண்டும் அதிகாரிகள் மத்தியில் முதல்வர் சிவகுமார் பேச்சு

13 minutes ago

13 minutes ago

mavattam-main

﻿ அரசின் அலட்சியத்தால் தப்பிய 4 போலீஸ் அதிகாரிகள்

13 minutes ago

13 minutes ago

﻿ பெலகாவியை பிரிப்பது பற்றி பேச சரியான நேரமல்ல முன்னாள் அமைச்சர் லட்சுமி ஹெப்பால்கர் கருத்து

15 minutes ago

15 minutes ago

﻿ யானை தாக்குதலில் உயிர் தப்பிய விவசாயி

16 minutes ago

16 minutes ago

﻿ குடிநீர் பிரச்னை தீர்க்க எம்.எல்.ஏ., தொகுதிகளுக்கு தலா ரூ.1 கோடி

17 minutes ago

17 minutes ago

﻿ கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகம் மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும்

18 minutes ago

18 minutes ago

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

பெங்களூரு

பெங்களூரு

mavattam-main

﻿ பிடதி டவுன்ஷிப் திட்ட வரைபடத்தின் மீது ரத்தம் தெளித்து விவசாயிகள் போராட்டம்

10 minutes ago

10 minutes ago

mavattam-main ﻿ நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது நிற்காது அமைச்சர் கிருஷ்ணபைரே கவுடா திட்டவட்டம்

12 minutes ago

12 minutes ago

mavattam-main ﻿ மக்களை தேடி செல்லும் அரசாக நாம் இருக்க வேண்டும் அதிகாரிகள் மத்தியில் முதல்வர் சிவகுமார் பேச்சு

13 minutes ago

13 minutes ago

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