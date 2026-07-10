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பிடதி டவுன்ஷிப் திட்ட வரைபடத்தின் மீது ரத்தம் தெளித்து விவசாயிகள் போராட்டம்
10 minutes ago
நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது நிற்காது அமைச்சர் கிருஷ்ணபைரே கவுடா திட்டவட்டம்
12 minutes ago
மக்களை தேடி செல்லும் அரசாக நாம் இருக்க வேண்டும் அதிகாரிகள் மத்தியில் முதல்வர் சிவகுமார் பேச்சு
13 minutes ago
அரசின் அலட்சியத்தால் தப்பிய 4 போலீஸ் அதிகாரிகள்
பெலகாவியை பிரிப்பது பற்றி பேச சரியான நேரமல்ல முன்னாள் அமைச்சர் லட்சுமி ஹெப்பால்கர் கருத்து
15 minutes ago
யானை தாக்குதலில் உயிர் தப்பிய விவசாயி
16 minutes ago
குடிநீர் பிரச்னை தீர்க்க எம்.எல்.ஏ., தொகுதிகளுக்கு தலா ரூ.1 கோடி
17 minutes ago
கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகம் மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும்
18 minutes ago