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உள்ளூர் செய்திகள்

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விருதுநகர்

விருதுநகர்

mavattam-main

பாடமே இல்லை

பாடமே இல்லை : 6 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை கணினி அறிவியல் : பெயருக்கு செயல்படும் ஆய்வகங்கள்

1 hour(s) ago

1 hour(s) ago

mavattam-main

கஞ்சி தொட்டி திறந்து போராட்டம்

5 hour(s) ago

5 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ நரிக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு சீரமைக்க எதிர்பார்ப்பு

5 hour(s) ago

5 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ பராமரிப்பு இல்லாத அரசு பள்ளி மைதானம்: மாணவர்கள் அவதி

5 hour(s) ago

5 hour(s) ago

﻿ சேதமடைந்த நுாலக கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற எதிர்பார்ப்பு

5 hour(s) ago

5 hour(s) ago

﻿ போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

1 hour(s) ago

1 hour(s) ago

﻿ வாறுகால் பாலம் சேதம்

2 hour(s) ago

2 hour(s) ago

விஸ்காம் பட்டதாரியான துாய்மை பணியாளரின் ஏ.ஐ., அனிமேஷன் படம் அனுமதியின்றி இணையத்தில் வெளியிட்டதாக புகார்

4 hour(s) ago

4 hour(s) ago

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உள்ளூர் செய்திகள்

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விருதுநகர்

விருதுநகர்

mavattam-main

பாடமே இல்லை

பாடமே இல்லை : 6 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை கணினி அறிவியல் : பெயருக்கு செயல்படும் ஆய்வகங்கள்

1 hour(s) ago

1 hour(s) ago

mavattam-main கஞ்சி தொட்டி திறந்து போராட்டம்

5 hour(s) ago

5 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ நரிக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு சீரமைக்க எதிர்பார்ப்பு

5 hour(s) ago

5 hour(s) ago

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