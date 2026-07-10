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பாடமே இல்லை : 6 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை கணினி அறிவியல் : பெயருக்கு செயல்படும் ஆய்வகங்கள்
1 hour(s) ago
கஞ்சி தொட்டி திறந்து போராட்டம்
5 hour(s) ago
நரிக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு சீரமைக்க எதிர்பார்ப்பு
பராமரிப்பு இல்லாத அரசு பள்ளி மைதானம்: மாணவர்கள் அவதி
சேதமடைந்த நுாலக கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற எதிர்பார்ப்பு
போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்
வாறுகால் பாலம் சேதம்
2 hour(s) ago
விஸ்காம் பட்டதாரியான துாய்மை பணியாளரின் ஏ.ஐ., அனிமேஷன் படம் அனுமதியின்றி இணையத்தில் வெளியிட்டதாக புகார்
4 hour(s) ago