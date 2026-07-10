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உள்ளூர் செய்திகள்

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நீலகிரி

நீலகிரி

mavattam-main

காலகெடு!

தேயிலை விவசாயிகளுக்கு ரூ.10 கோடி நிலுவை தொகை வழங்க காலகெடு! தொழிற்சாலை உறுப்பினர்கள் பயன் பெற வாய்ப்பு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ தேயிலை தோட்டத்தில் முகாமிடும் காட்டு யானகள்

3 hour(s) ago

3 hour(s) ago

mavattam-main

நெல் விதைக்கும் பணி பூஜையுடன் துவக்கம்

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main

ஏ.டி.சி., சாலையில் இடையூறு வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

﻿ அரசு மருத்துவமனைக்கு ரூ.10 லட்சத்தில் உபகரணங்கள்

4 hour(s) ago

4 hour(s) ago

﻿ வயநாடு நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி போலீசார் 24 மணி நேர பாதுகாப்பு பணி

4 hour(s) ago

4 hour(s) ago

﻿ காட்டெருமை தாக்கி இறந்த தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு நிவாரணம்

4 hour(s) ago

4 hour(s) ago

சிம்ஸ்பூங்கா அருகே கத்தி குத்து ஒருவர் படுகாயம்: விசாரணை

8 hour(s) ago

8 hour(s) ago

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

நீலகிரி

நீலகிரி

mavattam-main

காலகெடு!

தேயிலை விவசாயிகளுக்கு ரூ.10 கோடி நிலுவை தொகை வழங்க காலகெடு! தொழிற்சாலை உறுப்பினர்கள் பயன் பெற வாய்ப்பு

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ தேயிலை தோட்டத்தில் முகாமிடும் காட்டு யானகள்

3 hour(s) ago

3 hour(s) ago

mavattam-main நெல் விதைக்கும் பணி பூஜையுடன் துவக்கம்

7 hour(s) ago

7 hour(s) ago

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