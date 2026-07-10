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தேயிலை விவசாயிகளுக்கு ரூ.10 கோடி நிலுவை தொகை வழங்க காலகெடு! தொழிற்சாலை உறுப்பினர்கள் பயன் பெற வாய்ப்பு
7 hour(s) ago
தேயிலை தோட்டத்தில் முகாமிடும் காட்டு யானகள்
3 hour(s) ago
நெல் விதைக்கும் பணி பூஜையுடன் துவக்கம்
ஏ.டி.சி., சாலையில் இடையூறு வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்
அரசு மருத்துவமனைக்கு ரூ.10 லட்சத்தில் உபகரணங்கள்
4 hour(s) ago
வயநாடு நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி போலீசார் 24 மணி நேர பாதுகாப்பு பணி
காட்டெருமை தாக்கி இறந்த தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு நிவாரணம்
சிம்ஸ்பூங்கா அருகே கத்தி குத்து ஒருவர் படுகாயம்: விசாரணை
8 hour(s) ago