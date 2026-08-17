குன்னுாரில் ‘பிளாஸ்டிக்’ கழிவுகள் அகற்றிய வனத்துறை ஊழியர்கள்
குன்னுாரில் ‘பிளாஸ்டிக்’ கழிவுகள் அகற்றிய வனத்துறை ஊழியர்கள்
ADDED : ஆக 12, 2026 05:41 PM
குன்னுார்: குன்னுாரில் வனப்பகுதி அருகே, சாலையோர இடங்களில் கொட்டப்பட்ட கழிவுகளை வனத்துறையினர் அகற்றினர்.
நீலகிரி மாவட்ட வனப்பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் வீசி செல்லும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால், யானை, சிறுத்தை, கரடி, காட்டெருமை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் பெரும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாவதோடு உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன.
இதனை தடுக்கும் பொருட்டு, குன்னுார் அருகே பந்துமை நீர் ஆதாரம் மற்றும் வனப்பகுதியில் உள்ள சாலையோரத்தில் வனத்துறையினர் தீவிர துாய்மை பணியில் ஈடுபட்டனர். அதில், சேகரிக்கப்பட்ட ஒரு டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், ஓட்டுப்பட்டறையில் உள்ள குப்பை மேலாண்மை மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
வனத்துறையினர் கூறுகையில்,‘சுற்றுச்சூழலையும், வனவிலங்குகளையும் காக்கும் வகையில், இனிவரும் காலங்களில் வனப்பகுதிகளிலும், சாலையோரங்களிலும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வீசக்கூடாது. மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’ என, அறிவுறுத்தப்பட்டது.