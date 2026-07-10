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உள்ளூர் செய்திகள்

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நாகப்பட்டினம்

நாகப்பட்டினம்

mavattam-main

﻿ தண்ணீரில் மூழ்கடித்து நண்பரை கொன்றவர் கைது

05-Jul-2026

05-Jul-2026

mavattam-main

﻿ அ.தி.மு.க., பிரமுகரை கண்டித்து மருத்துவ ஊழியர்கள் போராட்டம்

27-Jun-2026

27-Jun-2026

mavattam-main

﻿ இளம்பெண் கொலையில் 2 வாலிபர்களுக்கு ஆயுள்

26-Jun-2026

26-Jun-2026

mavattam-main

﻿ பல மாவட்டங்களில் கைவரிசை பலே திருடன் நாகையில் கைது

21-Jun-2026

1

21-Jun-2026

1

﻿ இலங்கை மீனவர் சடலம் நாகையில் கரை ஒதுங்கியது

21-Jun-2026

21-Jun-2026

﻿ நாகை கலெக்டர் செயலால் முதியவருக்கு இன்ப அதிர்ச்சி

17-Jun-2026

3

17-Jun-2026

3

﻿ எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் திறப்பில் விதிமீறல்

17-Jun-2026

1

17-Jun-2026

1

பரிதவித்த வடமாநில குடும்பம் வழிகாட்டிய சிங்கப்பெண் படை

13-Jun-2026

11

13-Jun-2026

11

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

நாகப்பட்டினம்

நாகப்பட்டினம்

mavattam-main

﻿ தண்ணீரில் மூழ்கடித்து நண்பரை கொன்றவர் கைது

05-Jul-2026

05-Jul-2026

mavattam-main ﻿ அ.தி.மு.க., பிரமுகரை கண்டித்து மருத்துவ ஊழியர்கள் போராட்டம்

27-Jun-2026

27-Jun-2026

mavattam-main ﻿ இளம்பெண் கொலையில் 2 வாலிபர்களுக்கு ஆயுள்

26-Jun-2026

26-Jun-2026

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