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பெற்றோர் கண்டித்ததால் மாணவி தற்கொலை
07-Jul-2026
பிட் காயின் முதலீட்டில் அதிக லாபம் என ரூ.60 கோடி மோசடி செய்த இருவர் கைது
25-Jun-2026
போலி டாக்டர் சிக்கினார்
22-Jun-2026
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, ரூ.1.60 லட்சம் திருட்டு
17-Jun-2026
மீன் பிடித்தபோது வலையில் சிக்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
மாணவர்களுக்கு தன் செலவில் முடி திருத்தம் செய்த ஆசிரியர்
10-Jun-2026
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வாலிபரின் மூக்கை கடித்து துப்பிய தொழிலாளிக்கு வலை
07-Jun-2026
மாணவிக்கு தொந்தரவு பெயின்டர் கைது
02-Jun-2026