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உள்ளூர் செய்திகள்

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திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூர்

mavattam-main

﻿ பெற்றோர் கண்டித்ததால் மாணவி தற்கொலை

07-Jul-2026

07-Jul-2026

mavattam-main

﻿ பிட் காயின் முதலீட்டில் அதிக லாபம் என ரூ.60 கோடி மோசடி செய்த இருவர் கைது

25-Jun-2026

25-Jun-2026

mavattam-main

﻿ போலி டாக்டர் சிக்கினார்

22-Jun-2026

22-Jun-2026

mavattam-main

﻿ வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, ரூ.1.60 லட்சம் திருட்டு

17-Jun-2026

17-Jun-2026

﻿ மீன் பிடித்தபோது வலையில் சிக்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

17-Jun-2026

17-Jun-2026

﻿ மாணவர்களுக்கு தன் செலவில் முடி திருத்தம் செய்த ஆசிரியர்

10-Jun-2026

3

10-Jun-2026

3

﻿ வாலிபரின் மூக்கை கடித்து துப்பிய தொழிலாளிக்கு வலை

07-Jun-2026

07-Jun-2026

﻿ மாணவிக்கு தொந்தரவு பெயின்டர் கைது

02-Jun-2026

02-Jun-2026

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூர்

mavattam-main

﻿ பெற்றோர் கண்டித்ததால் மாணவி தற்கொலை

07-Jul-2026

07-Jul-2026

mavattam-main ﻿ பிட் காயின் முதலீட்டில் அதிக லாபம் என ரூ.60 கோடி மோசடி செய்த இருவர் கைது

25-Jun-2026

25-Jun-2026

mavattam-main ﻿ போலி டாக்டர் சிக்கினார்

22-Jun-2026

22-Jun-2026

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