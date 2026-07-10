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மாணவ நாடாளுமன்ற பொறுப்பாளர்கள் சரஸ்வதி வித்யாலயாவில் பதவியேற்பு
2 hour(s) ago
பிணையில் வந்து வழக்கில் ஆஜராகாதவர் மீது வழக்கு
11 கிலோ சந்தன கட்டைகள் பஸ்சில் கடத்த முயன்றவர் கைது
10 அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வருவாய்த்துறையினர் ஆர்ப்பாட்டம்
திறக்கப்படாத சமுதாய கழிவறை மாநகராட்சிக்கு ரூ.25 லட்சம் வீண்
மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இடிப்பு 9 மாதமாக குடிநீர் வினியோகம் இல்லை
மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளியில் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
கட்டட தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து சாவு