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உள்ளூர் செய்திகள்

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வேலூர்

வேலூர்

mavattam-main

﻿ அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் த.வெ.க.,வினரால் தொடர் சர்ச்சை

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main

﻿ மனைவியை கழுத்தறுத்து கொன்று சடலத்துடன் வசித்த கணவன் கைது

02-Jul-2026

02-Jul-2026

mavattam-main

﻿ தரமற்ற முறையில் தடுப்பணை சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு

01-Jul-2026

01-Jul-2026

mavattam-main

﻿ தகர ஷீட் கிடங்கில் அரசு பள்ளி இப்படி இருந்தா எப்படி ஆபீசர்ஸ்?

26-Jun-2026

26-Jun-2026

பாஜ நிர்வாகிகள் ஆலோசனை

25-Jun-2026

25-Jun-2026

﻿ சான்றுக்கு ரூ.900 லஞ்சம் பெண் அதிகாரி சிக்கினார்

25-Jun-2026

6

25-Jun-2026

6

﻿ தி.மு.க., து.மேயர் மீது புகார் விசாரிக்க ஸ்டாலின் உத்தரவு

24-Jun-2026

24-Jun-2026

ரூ.1.21 கோடி ஜி.எஸ்.டி., பெண் ஊழியருக்கு ஷாக்

24-Jun-2026

1

24-Jun-2026

1

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உள்ளூர் செய்திகள்

/

வேலூர்

வேலூர்

mavattam-main

﻿ அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் த.வெ.க.,வினரால் தொடர் சர்ச்சை

6 hour(s) ago

6 hour(s) ago

mavattam-main ﻿ மனைவியை கழுத்தறுத்து கொன்று சடலத்துடன் வசித்த கணவன் கைது

02-Jul-2026

02-Jul-2026

mavattam-main ﻿ தரமற்ற முறையில் தடுப்பணை சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு

01-Jul-2026

01-Jul-2026

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