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கட்டியவனுக்கு ஒரு வீடானால், கட்டாதவனுக்கு பல வீடு .
பொருள்: சொந்த வீடு கட்டியவர், அந்த ஒரே வீட்டிலேயே வாழ்நாள் முழுதும் இருக்க வேண்டும்; ஆனால், சொந்த வீடு கட்டாதவர் மாறி மாறி பல வாடகை வீடுகளில் வசிக்கலாம்.
/தினம் தினம்/பழமொழி/ பழமொழி
PUBLISHED ON : ஆக 08, 2026 12:36 AM
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கட்டியவனுக்கு ஒரு வீடானால், கட்டாதவனுக்கு பல வீடு .
பொருள்: சொந்த வீடு கட்டியவர், அந்த ஒரே வீட்டிலேயே வாழ்நாள் முழுதும் இருக்க வேண்டும்; ஆனால், சொந்த வீடு கட்டாதவர் மாறி மாறி பல வாடகை வீடுகளில் வசிக்கலாம்.