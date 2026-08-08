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﻿ பழமொழி

﻿ பழமொழி

PUBLISHED ON : ஆக 08, 2026 12:36 AM

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PUBLISHED ON : ஆக 08, 2026 12:36 AM

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கட்டியவனுக்கு ஒரு வீடானால், கட்டாதவனுக்கு பல வீடு .

பொருள்: சொந்த வீடு கட்டியவர், அந்த ஒரே வீட்டிலேயே வாழ்நாள் முழுதும் இருக்க வேண்டும்; ஆனால், சொந்த வீடு கட்டாதவர் மாறி மாறி பல வாடகை வீடுகளில் வசிக்கலாம்.

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