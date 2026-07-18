'பிள்ளைகளின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கிய மனைவியின் சேமிப்பு!'
'பிள்ளைகளின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கிய மனைவியின் சேமிப்பு!'
PUBLISHED ON : ஜூலை 18, 2026 02:40 AM
மனைவியின் சேமிப்பால் கிடைத்த பலன்கள் பற்றி கூறும், திருநெல்வேலி மாவட்டம், வள்ளியூரைச் சேர்ந்த சுப்பையா: என் மகன், மகள் பள்ளிப் படிப்பை முடித்து, கல்லுாரிக்கு தயாரான சூழலில் தான் பணத்தின் அருமையையும், சேமிப்பின் அவசியத்தையும் முழுதாக உணர்ந்தேன்.
'மகள் பிளஸ் 2வில் நல்ல மார்க் வாங்கி இருக்கிறாள்; மருத்துவம் படிக்க விரும்புகிறாள்' என்று மனைவி கூறியபோது, நான் பதில் ஏதும் கூறாமல் மவுனமாக இருந்தேன்.
சம்பாதித்த பணம் முழுதையும் செலவு செய்து, வீட்டை கட்டி விட்டேன். அதனால், பெரிய செலவுகளை எதிர்கொள்வதில் தயக்கம் இருந்தது; வேறு வேலை தேட வேண்டிய அவசியம். இதெல்லாம் தான் என் மவுனத்திற்கு காரணம்.
கவுன்சிலிங்கில் என் மகளுக்கு தனியார் கல்லுாரி தான் கிடைத்தது. கவலையுடன் வீட்டிற்கு வந்தோம். என் கவலையை பார்த்து மனைவி தயங்கியபடியே, 'நீங்க இங்கு இருக்கும்போதும் சரி; வெளிநாட்டில் இருக்கும்போதும் சரி... வீட்டுச் செலவுக்கு கொடுத்த பணத்தில், கொஞ்சம் மிச்சம் பிடித்து சேர்த்து வைத்தேன்.
என் தோழி கூறியபடி, அப்பணத்தை பங்கு சந்தை மூலமாக, 8 லட்சம் ரூபாயாக சேமித்து உள்ளேன்.
'அதை மகள் படிப்பிற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். பிள்ளைகளுக்கு சொத்து, சுகத்தை கொடுக்கா விட்டாலும், விரும்பும் படிப்பை கொடுத்தால், அதுதானே அழிக்க முடியாத சொத்து...' என்று சொல்ல, மனைவியை பெருமையுடன் பார்த்தேன். 8 லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது என்று மனம் ஆறுதல் அடைந்தாலும், 'மீதி பணத்திற்கு என்ன செய்வது' என கேட்டதற்கு, 'தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் கல்விக் கடன் பெறலாம்' என்று யோசனை கூறினார்.
நிஜமாகவே, மனைவி ஒரு மந்திரி தான் என உணர்ந்தேன். மறுநாளே, மனைவி கூறியபடி வங்கி மேலாளரிடம் மருத்துவக் கல்லுாரி சேர்க்கைக்கான அனுமதி கடிதத்தை காட்டி பேசினோம். அடுத்த இரு வாரங்களில், கல்விக் கடன் கிடைத்தது. மகளை மருத்துவக் கல்லுாரியில் சேர்த்தோம்.
அடுத்த ஆண்டில், என் மகனுக்கு அரசு மருத்துவ கல்லுாரியிலேயே இடம் கிடைத்தது. எனக்கும், நல்ல வேலை கிடைத்து விட்டது. தற்போது இருவரும் படிப்பு முடித்து, மருத்துவர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.
நான் அனுப்பிய பணத்தை, எறும்பு உணவை சேமிப்பது போல் சேமித்த என் மனைவியை நினைத்தால் மனது பூரிக்கிறது. அவருடைய சிக்கனமும், சேமிப்பும் தான், எங்கள் குடும்பத்தை தலைநிமிரச் செய்துள்ளது.