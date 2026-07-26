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/தினம் தினம்/சொல்கிறார்கள்/﻿ 'தினமும் 30 நிமிடம் மட்டுமே ஒதுக்கி பன்மொழிகளை கற்றேன்!':﻿ 'குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டெடுக்கிறேன்!

﻿ 'தினமும் 30 நிமிடம் மட்டுமே ஒதுக்கி பன்மொழிகளை கற்றேன்!':﻿ 'குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டெடுக்கிறேன்!

﻿ 'தினமும் 30 நிமிடம் மட்டுமே ஒதுக்கி பன்மொழிகளை கற்றேன்!':﻿ 'குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டெடுக்கிறேன்!

PUBLISHED ON : ஜூலை 26, 2026 01:02 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 26, 2026 01:02 AM

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திருச்சி, ஸ்ரீரங்கத்தைச் சேர்ந்த பன்மொழி வித்தகியான, 16 வயதாகும் தன்மயா:

தற்போது, 'கேம்பிரிட்ஜ் இன்டர்நேஷனல்' பாடத் திட்டத்தில், 'ஏ.எஸ்.லெவல்' கல்வி பயின்று வருகிறேன். பள்ளிக் கல்வியுடன் சேர்த்து யோகா, பேட்மின்டன், டேபிள் டென்னிசிலும் ஈடுபட்டு, உடல் மற்றும் மன வலிமையை பெற்றிருக்கிறேன்.

பள்ளியில் நடந்த தேசிய அளவிலான நுண்ணறிவு சார்ந்த, 'ஒலிம்பியாட்' தேர்வுகளில் முழு ஆற்றலையும், உழைப்பையும் செலுத்தி, பல பாடங்களில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்றிருக்கிறேன்.

கடினமான ஆங்கில எழுத்துப் பிழை போட்டிகளிலும் பங்கேற்று, அறிவுத் திறனை நிரூபித்துள்ளேன். மூன்றரை வயதிலேயே திருக்குறளை ஆர்வத்துடன் கற்றுக் கொள்ள துவங்கிய எனக்கு, தமிழ் மொழியின் எழுத்து ஒலி மற்றும் உச்சரிப்பு நுணுக்கங்களை, என் அம்மா பொறுமையுடன் கற்றுக் கொடுத்தார்.

அதேபோல், சரியான ஆங்கில உச்சரிப்பு மற்றும் பேச்சொலியியல் பயிற்சிகளும், சிறு வயதிலேயே எனக்கு கிடைத்தன. இந்த வலுவான மொழி அடித்தளமே, பின்னாளில் உலக மொழிகளை எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் திறனை வழங்கியது.

பல மொழிகளை கற்றுக் கொண்டபோது, அவற்றின் வார்த்தைகள் மற்றும் உச்சரிப்புகள் ஒன்றோடொன்று கலப்பது போன்ற சவால்களை சந்தித்தேன்.

குறிப்பாக, ஸ்பானிஷ் மற்றும் போர்ச்சுகீஸ் மொழிகளில் காணப்படும் ஒற்றுமைகளை சமாளிக்க, இரு மொழிகளின் வேறுபாடுகளை தனித்தனியாக அட்டவணைப்படுத்தி கற்றேன். இந்த ஒப்பீட்டு கற்றல் முறையே, என் மொழித்திறனை மேலும் வலுப்படுத்தியது.

கடந்த 2023ல், அகில இந்திய வானொலியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. 'வெளியே வராத வெளிச்சங்கள்' என்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று, என் மொழி பயணம், கற்றல் அனுபவங்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டேன்.

திண்டுக்கல்லில் உள்ள பெண்கள் கல்லுாரி ஒன்றில், மொழி கற்றல் மற்றும் சர்வதேச தொடர்பு திறன்கள் குறித்த பயிற்சி அமர்வுகளை நடத்தினேன். சர்வதேச கற்றல் தளங்களில், பல்வேறு மொழி பயிற்சிகளையும் மாணவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறேன்.

மாணவர்கள், தங்கள் திறமைகளை உலக அரங்கில் வெளிப்படுத்த, மொழி அறிவு முக்கியம்.

ஒரு மொழியை வெறும் வார்த்தைகளின் தொகுப்பாக அல்லாமல், ஒரு முழுமையான மனித அனுபவமாக புரிந்து கொள்ளும் என் அணுகுமுறையை நீங்களும் பின்பற்றலாம்.

தினமும் வெறும், 30 நிமிடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கி, அதையும் தொடர்ந்து தவறாமல் கடைப்பிடித்ததன் வாயிலாகவே இந்த முன்னேற்றத்தை அடைந்தேன்.

﻿ 'குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டெடுக்கிறேன்!


பெண்கள், குழந்தைகள் நலனுக்காக, 40 ஆண்டுகளாக சேவையாற்றி வரும், சென்னையைச் சேர்ந்த சந்திரா தேவி தணிகாசலம்:

படிப்பும், திறமையும் சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று, சேவை துறையை தேர்ந்தெடுத்தேன். 'இந்திய குழந்தைகள் நல சங்கம்' என்ற தொண்டு நிறுவனத்தில், 37 ஆண்டுகளாக இணைந்துள்ளேன். உசிலம்பட்டி, செல்லம்பட்டி ஊர்களில், பல தலைமுறைகளாக பெண் சிசுக் கொலைகள் நடந்து வந்தன.

ஒரு குடும்பத்தின் வறுமையை போக்கி விட்டாலே, இது போன்ற குற்றங்கள் குறையும். பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தாலே விழிப்புணர்வு உருவாகும் என்பதால், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை துவக்கினோம். உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சமூக நல அமைப்புகள், வங்கிகளுடன் இணைந்து, கடன் உதவி கிடைக்கச் செய்தோம்.

அதன்பின் தான், அதற்கென ஒரு துறையை தமிழக அரசே உருவாக்கியது. இதன் வாயிலாக, 2,500 பெண் குழந்தைகளை காப்பாற்றி, அரசுடன் இணைந்து தத்தெடுக்கும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தோம் .

அரசு மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் தொடர் முயற்சியால், 2000வது ஆண்டுக்கு பின், பெண் சிசுக் கொலைகள் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு விட்டன.

ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில், குழந்தை தொழிலாளர்கள் மீட்புக்காகவும் பணியாற்றினோம். அங்கு நிறைய குறு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வந்தன. அந்த ஊரில் உள்ள பள்ளிகள் காலியாக இருக்கும்.

குழந்தைகள், தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில், 10 மணி நேரம் வேலை செய்வர். ஆயிரக்கணக்கான குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டு படிக்க அனுப்பியதால், அந்தப் பகுதியில் பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்தது.

வேலுாரில் குடும்பமாக பீடி சுற்றும் தொழில் செய்வர். பெற்றோருக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், குழந்தைகளை ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக அடகு வைத்து விடுவர். பெற்றோருக்கு விழிப்புணர்வும், சில இடங்களில் காவல் துறையில் புகார் அளித்தும், பெற்றோரிடம் மன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியும், குழந்தைகளை மீட்டு பள்ளிகளில் சேர்த்தோம்.

குழந்தைகள் மீதான வன்கொடுமை மற்றும் புறக்கணிப்பை தடுக்கும் அவசர தலையீட்டு மையத்தை துவங்கி, தொழிற்சாலைகளில், வீடுகளில் தங்கி வேலை செய்யும் குழந்தைகளை மீட்டெடுத்தோம். அதன்பின், இந்திய அளவில் குழந்தைகளுக்கான, '1098' அவசர உதவி தொலைபேசி சேவை கொண்டு வரப்பட்டது.

அந்த சேவையை துவங்குவதற்காக, அரசு அமைத்த குழுவில் நானும் உறுப்பினராக இருந்தேன். தொண்டு நிறுவன பதவி என்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் அல்ல; அது கூடுதல் பொறுப்பு. குழந்தைகள் நலன் சார்ந்து செய்ய இன்னும் பல விஷயங்கள் காத்திருக்கின்றன.

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