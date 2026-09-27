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தகவல் சுரங்கம் : மகள்கள், ஆறு, சுற்றுலா தினம்

தகவல் சுரங்கம் : மகள்கள், ஆறு, சுற்றுலா தினம்

PUBLISHED ON : செப் 27, 2026 12:59 AM

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PUBLISHED ON : செப் 27, 2026 12:59 AM

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தகவல் சுரங்கம்

மகள்கள், ஆறு, சுற்றுலா தினம்

* ஆண் குழந்தையை போல பெண் குழந்தைகளையும் சமமாக கொண்டாட வலியுறுத்தி இந்தியாவில் செப்., நான்காவது ஞாயிறு (செப். 27) தேசிய மகள்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

* பாசனம், குடிநீர், நிலத்தடி நீருக்கு உதவும் ஆறுகளை பாதுகாக்க, செப்., நான்காவது ஞாயிறு

(செப். 27) உலக ஆறுகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

* வாழ்க்கையில் சுற்றுலா உள்ளிட்ட பயணங்கள் தான் சுவாரஸ்யமானவை. ஐ.நா,. சார்பில்

செப்.27ல் உலக சுற்றுலா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

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