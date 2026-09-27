உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
தகவல் சுரங்கம்
மகள்கள், ஆறு, சுற்றுலா தினம்
* ஆண் குழந்தையை போல பெண் குழந்தைகளையும் சமமாக கொண்டாட வலியுறுத்தி இந்தியாவில் செப்., நான்காவது ஞாயிறு (செப். 27) தேசிய மகள்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
* பாசனம், குடிநீர், நிலத்தடி நீருக்கு உதவும் ஆறுகளை பாதுகாக்க, செப்., நான்காவது ஞாயிறு
(செப். 27) உலக ஆறுகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
* வாழ்க்கையில் சுற்றுலா உள்ளிட்ட பயணங்கள் தான் சுவாரஸ்யமானவை. ஐ.நா,. சார்பில்
செப்.27ல் உலக சுற்றுலா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/தகவல் சுரங்கம் : மகள்கள், ஆறு, சுற்றுலா தினம்
PUBLISHED ON : செப் 27, 2026 12:59 AM
அ நிறம் | அளவு
தகவல் சுரங்கம்
மகள்கள், ஆறு, சுற்றுலா தினம்
* ஆண் குழந்தையை போல பெண் குழந்தைகளையும் சமமாக கொண்டாட வலியுறுத்தி இந்தியாவில் செப்., நான்காவது ஞாயிறு (செப். 27) தேசிய மகள்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
* பாசனம், குடிநீர், நிலத்தடி நீருக்கு உதவும் ஆறுகளை பாதுகாக்க, செப்., நான்காவது ஞாயிறு
(செப். 27) உலக ஆறுகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
* வாழ்க்கையில் சுற்றுலா உள்ளிட்ட பயணங்கள் தான் சுவாரஸ்யமானவை. ஐ.நா,. சார்பில்
செப்.27ல் உலக சுற்றுலா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.