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தகவல் சுரங்கம்
சர்வதேச நீதி, எமோஜி தினம்
* சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் உருவாக அடிப்படையாக அமைந்த ரோம் ஒப்பந்தம் 1998 ஜூலை 17ல் கையெழுத்தானது. இதை நினைவுபடுத்தும் விதமாக ஜூலை 17ல் சர்வதேச நீதி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 123 நாடுகள் உறுப்பினராக உள்ளன.
* நேருக்கு நேர் பேசும் போது முகபாவனையை அறிய முடியும். இணையத்தில் 'சாட்டிங்' செய்யும் போது உணர்வு, தகவல், தேவை, துன்பம், மகிழ்ச்சியை தெரிவிப்பதற்காக 'எமோஜி' குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஜூலை 17ல் உலக எமோஜி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/தகவல் சுரங்கம் : சர்வதேச நீதி, எமோஜி தினம்
PUBLISHED ON : ஜூலை 17, 2026 12:00 AM
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தகவல் சுரங்கம்
சர்வதேச நீதி, எமோஜி தினம்
* சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் உருவாக அடிப்படையாக அமைந்த ரோம் ஒப்பந்தம் 1998 ஜூலை 17ல் கையெழுத்தானது. இதை நினைவுபடுத்தும் விதமாக ஜூலை 17ல் சர்வதேச நீதி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 123 நாடுகள் உறுப்பினராக உள்ளன.
* நேருக்கு நேர் பேசும் போது முகபாவனையை அறிய முடியும். இணையத்தில் 'சாட்டிங்' செய்யும் போது உணர்வு, தகவல், தேவை, துன்பம், மகிழ்ச்சியை தெரிவிப்பதற்காக 'எமோஜி' குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஜூலை 17ல் உலக எமோஜி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.