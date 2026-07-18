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தகவல் சுரங்கம்
நேர மண்டலம் எங்கு அதிகம்
ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் என்பது உலகுக்கு பொதுவானது. ஆனால் அமைவிடத்தை பொறுத்து ஒவ்வொரு நாடும் நேர மண்டலத்தை உருவாக்கியிருக்கும். உலகில் அதிக நேர மண்டலங்கள் (12) உள்ள நாடு பிரான்ஸ். பரப்பளவில் இதை விட பெரிய நாடுகள் பல இருந்தாலும், பிரான்ஸ்க்கு சொந்தமான சில தீவுகள் உலகளவில் பரவி உள்ளன. இதுதான் அங்கு அதிக நேர மண்டலம் இருப்பதற்கு காரணம். இதில் அடுத்த இடங்களில் ரஷ்யா (11 நேர மண்டலம்), அமெரிக்கா (10), ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டனில் தலா 9 உள்ளன. இந்தியாவில் ஒரே நேர மண்டலம் மட்டும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/தகவல் சுரங்கம் : நேர மண்டலம் எங்கு அதிகம்
PUBLISHED ON : ஜூலை 19, 2026 12:00 AM
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தகவல் சுரங்கம்
நேர மண்டலம் எங்கு அதிகம்
ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் என்பது உலகுக்கு பொதுவானது. ஆனால் அமைவிடத்தை பொறுத்து ஒவ்வொரு நாடும் நேர மண்டலத்தை உருவாக்கியிருக்கும். உலகில் அதிக நேர மண்டலங்கள் (12) உள்ள நாடு பிரான்ஸ். பரப்பளவில் இதை விட பெரிய நாடுகள் பல இருந்தாலும், பிரான்ஸ்க்கு சொந்தமான சில தீவுகள் உலகளவில் பரவி உள்ளன. இதுதான் அங்கு அதிக நேர மண்டலம் இருப்பதற்கு காரணம். இதில் அடுத்த இடங்களில் ரஷ்யா (11 நேர மண்டலம்), அமெரிக்கா (10), ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டனில் தலா 9 உள்ளன. இந்தியாவில் ஒரே நேர மண்டலம் மட்டும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.