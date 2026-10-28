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தகவல் Oct 28
மண் சரிவு ஏற்படுவது ஏன்?
மலைப்பகுதிகளில் அல்லது சரிவான நிலங்களில் உள்ள மண், பாறைகள் மற்றும் கற்கள் திடீரென சரிந்து விழுவது மண் சரிவு (Landslide) எனப்படும்.
மண் சரிவு ஏற்படுவதற்கு முக்கியக் காரணங்கள் இயற்கை மற்றும் மனிதச் செயல்பாடுகள் ஆகும்:
கனமழை: தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்யும் போது, மழைநீர் மண்ணுக்குள் ஊடுருவி மண்ணின் எடையை அதிகரிக்கிறது. மண் துகள்களுக்கு இடையிலான பிடிமானம் குறைந்து மண் சரிகிறது.
நிலநடுக்கங்கள்: நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது பூமி குலுங்குவதால், மலைச் சரிவுகளில் உள்ள பாறைகள் பலத்தை இழந்து கீழே சரிகின்றன. ஆறுகள் அல்லது கடல் அலைகள் மலை அடிவாரத்தைத் தொடர்ந்து அரிப்பதும் இதற்கு காரணம்.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/தகவல் சுரங்கம்
PUBLISHED ON : அக் 28, 2026 12:00 AM
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தகவல் Oct 28
மண் சரிவு ஏற்படுவது ஏன்?
மலைப்பகுதிகளில் அல்லது சரிவான நிலங்களில் உள்ள மண், பாறைகள் மற்றும் கற்கள் திடீரென சரிந்து விழுவது மண் சரிவு (Landslide) எனப்படும்.
மண் சரிவு ஏற்படுவதற்கு முக்கியக் காரணங்கள் இயற்கை மற்றும் மனிதச் செயல்பாடுகள் ஆகும்:
கனமழை: தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்யும் போது, மழைநீர் மண்ணுக்குள் ஊடுருவி மண்ணின் எடையை அதிகரிக்கிறது. மண் துகள்களுக்கு இடையிலான பிடிமானம் குறைந்து மண் சரிகிறது.
நிலநடுக்கங்கள்: நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது பூமி குலுங்குவதால், மலைச் சரிவுகளில் உள்ள பாறைகள் பலத்தை இழந்து கீழே சரிகின்றன. ஆறுகள் அல்லது கடல் அலைகள் மலை அடிவாரத்தைத் தொடர்ந்து அரிப்பதும் இதற்கு காரணம்.