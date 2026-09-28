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﻿ இதய தினம், உணவு வீணாவதை தடுத்தல்

﻿ இதய தினம், உணவு வீணாவதை தடுத்தல்

PUBLISHED ON : செப் 29, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : செப் 29, 2026 12:00 AM

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உடல் முழுவதும் ரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் பணியை மேற்கொள்ளும் இதயத்தை பாதுகாப்பது பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த செப்., 29ல் உலக இருதய தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. தினசரி உடற்பயிற்சி, சரிவிகித உணவு, போதிய துாக்கம் போன்றவை இதய பாதுகாப்புக்கு உதவும்.

* உலகில் அறுவடை - விற்பனை இடையே 13.2 சதவீத உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது. உணவை வீணாக்காதீர் என வலியுறுத்தி ஐ.நா., சார்பில் செப். 29ல் உணவு இழப்பு, வீணாக்குதல் குறித்த விழிப்புணர்வு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

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