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மாணவர்கள், கிராமப்புற பெண்கள் தினம்

மாணவர்கள், கிராமப்புற பெண்கள் தினம்

PUBLISHED ON : அக் 15, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : அக் 15, 2026 12:00 AM

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 இளைஞர்கள், மாணவர்களின் கனவு நாயகனாக திகழ்ந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி, அணு விஞ்ஞானி அப்துல் கலாமின் பிறந்த தினமான அக்.15 உலக மாணவர்கள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

 கல்வி, சொத்து, தொழில், விவசாயத்தில் கிராமப்புற பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்கு உதவ வலியுறுத்தி ஐ.நா., சார்பில் அக். 15ல் உலக கிராமப்புற பெண்கள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

 கைகளை சுத்தமாக கழுவுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி அக்.15ல் உலக கை கழுவுதல் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

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