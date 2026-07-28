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﻿ பண்டிப்பூர், நாகரஹொளே சபாரி கட்டணம் அதிகரிப்பு

﻿ பண்டிப்பூர், நாகரஹொளே சபாரி கட்டணம் அதிகரிப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:02 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:02 AM

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பெங்களூரு: செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் பண்டிப்பூர் மற்றும் நாகரஹொளே புலிகள் வனப்பகுதியில் சபாரி கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது.

வனத்துறை வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கை:

சாம்ராஜ் நகர் பண்டிப்பூர் புலிகள் வனப்பகுதியின் மேலுகம்மனஹள்ளி கேட், மைசூரு நாகரஹொளே புலிகள் காப்பகத்தின் காகனகோட்டே, வீரனஹொசஹள்ளி, நானச்சி கேட்களில் சுற்றுலா பயணியருக்கு சபாரி சேவை வழங்கப்படுகிறது.

தற்போது சபாரியின் பயண நேரம் இரண்டரை மணி நேரத்தில் இருந்து மூன்று மணி நேரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது. எனவே, இரு வனப்பகுதிகளிலும், சபாரி கட்டணம் கணிசமாக உயர்த்தப்படுகிறது.

பஸ்சில் சபாரி செல்லும் பெரியவர்களுக்கு 650 ரூபாயாக இருந்த கட்டணம் 1,000 ரூபாயாகவும்; குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் 350 ரூபாயில் இருந்து 500 ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.

ஜீப்பில் பயணிக்கும் பெரியவர்களுக்கு 1,000 ரூபாயில் இருந்து 1,500 ரூபாயாகவும், சிறியவர்களுக்கு 500 ரூபாயில் இருந்து 750 ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.

விலங்குகளை 200 எம்.எம்., கேமராவில் படம் பிடிப்பவர்களுக்கான கட்டணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. 200 எம்.எம்.,க்கு அதிகமான சென்ஸ் பயன்படுத்துவோர், 18 சதவீதம் ஜி.எஸ்.டி.,யுடன் 1,770 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இந்த கட்டணங்கள், செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டு உள்ளது.

அரசின் திடீர் முடிவு வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள், அடிக்கடி சபாரி செல்வோர் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அரசின் முடிவு, பணக்காரர்கள் மட்டுமே சபாரியில் பயணிக்கும் வசதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏழை, நடுத்தர குடும்பத்தினர் தங்கள் குழந்தைகளுடன் எப்படி சபாரி செல்ல முடியும். எனவே, கட்டண உயர்வை அரசு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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