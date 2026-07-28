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﻿ கல்குவாரி தொழிலில் நஷ்டம் உரிமையாளர் தற்கொலை

﻿ கல்குவாரி தொழிலில் நஷ்டம் உரிமையாளர் தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:54 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:54 AM

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ஷிவமொக்கா: தொழிலில் நஷ்டமடைந்த தொழிலதிபர், ஹோட்டல் அறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

ஷிவமொக்கா நகரின் கோபாலா லே - அவுட்டில் வசித்தவர் நவீன்குமார் பளகார் என்ற பசவராஜ், 42. இவர் ஷிவமொக்கா புறநகரின், பசவனகங்கூர் கிராமத்தில், கல்குவாரி நடத்தி வந்தார். ஆனால் இந்த கல்குவாரி, வனப்பகுதி எல்லையில் வருவதாக கூறி, அதிகாரிகள் மூடிவிட்டனர். இதனால் நவீன்குமாருக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டது.

தொழிலுக்காக பல இடங்களில், வட்டிக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தார். தொழில் இல்லாததால், அவரால் வட்டி கட்ட முடியவில்லை. வட்டி தொகை அதிகமானது.

அவ்வப்போது கடன்காரர்கள் வீட்டுக்கு வந்து, பணத்தை கட்டும்படி தொல்லை கொடுத்தனர். இதனால் அவர் வீட்டில் அதிக நேரம் இருக்க மாட்டார்.

ஷிவமொக்காவின் சாகரா சாலையில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில், நேற்று முன்தினம் அறை எடுத்து தங்கினார். இரவாகியும் அறைக்கதவு திறக்கவில்லை. ஹோட்டல் ஊழியர்கள் பல முறை கதவை தட்டியும் திறக்கவில்லை. சந்தேகமடைந்த ஊழியர்கள், போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அங்கு வந்த தொட்டபேட் போலீசார், கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்த போது, நவீன்குமார் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிந்தது.

உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பிய போலீசார், தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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