/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/வாகனம் மோதி 18 ஆடுகளுடன் மேயத்தவரும் பலி
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 07:48 PM
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பல்லாரி: பல்லாரி புறநகரின் வெளிவட்ட பைபாஸ் சாலையில் நேற்று அதிகாலை 4:00 மணியளவில், மாயப்பா, 30க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தார். ஆடுகளுடன் சாலையை கடந்து சென்றார். அப்போது வேகமாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் ஒன்று, அவர்கள் மீது மோதியது.
மோதிய வேகத்தில் மாயப்பா உயிரிழந்தார்; 18 ஆடுகளும் உயிரிழந்தன. ஆடுகளின் உடல்கள் சிதைந்து சாலை முழுதும் சிதறி கிடந்தது. அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அங்கு வந்த அவர்கள், மாயப்பாவின் உடலை மீட்டனர். அடையாளம் தெரியாத வாகனத்தை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.