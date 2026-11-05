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செய்திகள் சில வரிகளில்

செய்திகள் சில வரிகளில்

UPDATED : நவ 04, 2026 02:16 AM

ADDED : நவ 03, 2026 11:44 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 02:16 AM ADDED : நவ 03, 2026 11:44 PM

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பெங்களூரு: கர்நாடக மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமி, கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர்களை, நேற்று காலை விமர்சித்தார். இதை கண்டித்து, பெங்களூரில் உள்ள அவரது வீட்டின் முன், நேற்று இரவு காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் போராட்டம் நடத்தினர். போராடியவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பெங்களூரு: வக்கீல்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களை கண்டித்து, கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி விபு பக்ரு அறைக்குள் வக்கீல்கள் நேற்று நுழைய முயன்றனர். போலீசார் அவர்களை வெளியேற்றினர். வக்கீல்களின் செயலை கண்டித்த நீதிமன்றம், தாமாக முன்வந்து அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்தது.

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