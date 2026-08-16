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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ 'ஆப்சென்ட்!': சட்டசபை கூட்டத்திற்கு சித்தராமையா வரவில்லை: அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,க்களும் வராததால் பரபரப்பு

﻿ 'ஆப்சென்ட்!': சட்டசபை கூட்டத்திற்கு சித்தராமையா வரவில்லை: அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,க்களும் வராததால் பரபரப்பு

﻿ 'ஆப்சென்ட்!': சட்டசபை கூட்டத்திற்கு சித்தராமையா வரவில்லை: அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,க்களும் வராததால் பரபரப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 11:20 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:20 PM

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பெங்களூரு: காங்கிரஸ் மேலிடம் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும், முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா சட்டசபை கூட்டத்தொடருக்கு வராமல், 'ஆப்சென்ட்' ஆனார். அமைச்சர் பதவி கிடைக்காததால் அதிருப்தியில் உள்ள எம்.எல்.ஏ.,க்களும் வராதது, ஆளுங்கட்சி வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காங்கிரஸ் மேலிடத்தின் உத்தரவுப்படி தனது முதல்வர் பதவியை, கடந்த மே மாதம் 28ம் தேதி சித்தராமையா ராஜினாமா செய்தார். அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டது. புதிய முதல்வராக, ஜூன் 3ல் சிவகுமார் பொறுப்பேற்று கொண்டார்.

அன்றைய தினமே முத ல்கட்ட அமைச்சரவை அமைக்க ப்பட்டது. துணை முதல்வராக பரமேஸ்வர், 12 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர். இதில் சித்தராமையாவின் மகன் யதீந்திராவும் ஒருவர்.

இந்நிலையில் கடந்த 3 ம் தேதி அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நடந்தது. 19 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர்.

பின்வரிசை இடம்

அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கு பின், காங்கிரஸ் மேலிடம் மீது சித்தராமையா அதிருப்தி அடைந்தார். தனது ஆதரவாளர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கவில்லை என்று கோபத்தில் உள்ளார். அவரை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சிகள் நடந்தன. ஆனாலும் இன்னும் முழுமையாக அவர் கோபம் தீரவில்லை.

இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், கர்நாடக சட்டசபை குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று நடந்தது. முதல்வராக முதல் வரிசையில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்த சித்தராமையா, இப்போது வெறும் எம்.எல்.ஏ., என்பதால், அவருக்கு பின்வரிசையில் தான் இடம் ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது.

இருக்கைகள் காலி சட்டசபைக்கு அவர் வருவாரா, என்ன பேசுவார் என்று எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் நேற்று துவங்கிய சட்டசபை கூட்டத்திற்கு சித்தராமையா வரவில்லை. இத்தனைக்கும் அவர் பெங்களூரில் தான் இருந்தார்.

கட்சி மேலிடம் மீதான கோபம் தணியாததால் தான், அவர் சட்டசபைக்கு வரவில்லை என்று பேச்சு அடிபடுகிறது. சித்தராமையா மட்டுமின்றி அவரது ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மஹாதேவப்பா, வெங்கடேஷ் ஆகியோரும் சட்டசபைக்கு வரவில்லை.

அமைச்சர் பதவி கிடைக்காததால் அதிருப்தியில் உள்ள எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கிருஷ்ணப்பா, பிரியா கிருஷ்ணா, யஷ்வந்த்ராய கவுடா பாட்டீல், அசோக் பட்டன், ஹம்பனகவுடா பாதர்லி, கோவிந்தப்பா உள்ளிட்டோரும் வராதது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆளுங்கட்சி வரிசையில் பெரும்பாலான இருக்கைகள் காலியாகவே இருந்தன.

மீதமுள்ள நாட்கள் சித்தராமையாவின் அதிருப்தியை தணிக்கும் வகையில், மேல்சபையின் ஆளுங்கட்சி தலைவராக யதீந்திரா சித்தராமையாவை நியமித்து, முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று உத்தரவிட்டார். இதற்கான அறிவிப்பை மேல்சபை தற்காலிக தலைவர் புட்டண்ணா நேற்று வெளியிட்டார்.

தன் மகனுக்கு அமைச்சர் பதவியுடன், மேல்சபை ஆளுங்கட்சி தலைவர் பதவியும் கிடைத்து இருப்பதால், சித்தராமையா சமாதானம் அடையலாம். மீதம் உள்ள நாட்களில் சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்கலாம் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இதே போல, சட்டசபைக்கு வராத அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,க்களுடன், முதல்வர் சிவகுமார் மீண்டும் ஒரு முறை பேச்சு நடத்தவும் வாய்ப்பு உள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு, நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து பதில் அளிக்க வேண்டும்; சபையில் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால், அது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு சாதகமாகி விடும் என்று முதல்வர் சிவகுமார் எடுத்து கூறி, வரவழைக்க வைக்கும் முயற்சிகளும் நடக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

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