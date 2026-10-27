சொத்து பிரச்னைகளை தீர்க்கும் ரங்கநாதசுவாமி கோவில்

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:02 PM
– நமது நிருபர் –
விஜயநகரா மாவட்டம், ஹொஸ்பேட் அருகிலுள்ள தம்பரஹள்ளியில் உள்ள மலை மீது, பண்டி ரங்கநாதசுவாமி கோவில் உள்ளது. இதை, பண்டே ரங்கநாதசுவாமி கோவில் எனவும் அழைக்கின்றனர். இக்கோவில், துங்கபத்ரா நதியின் பின்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. அமைதியான சூழலில் கோவில் அமைந்துள்ளது. தியானம் செய்வதற்கு ஏற்ற இடம்.
இக்கோவில், 15ம் நுாற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசின் ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்டது. மூலவரான ரங்கநாதசுவாமி, அனந்த சயன கோலத்தில் வீற்றிருக்கிறார். ஒவ்வோர் ஆண்டும், இக்கோவிலில் நடக்கும் ரதசப்தமி திருவிழாவின் போது மிகப்பெரிய தேரோட்டம் நடக்கும்.
இந்த தேரோட்டத்துக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. அதாவது, வானில் கருடன்கள் தோன்றி, மூன்று முறை வட்டமடித்தால் மட்டுமே, தேரோட்டம் துவங்கப்படும்.
இக்கோவில், காலை 7:30 மணி முதல், மாலை 6:30 மணி வரை திறந்திருக்கும். இக்கோவிலுக்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தால் பக்தர்களின் சொத்து பிரச்னை தீரும். செவ்வாய் தோஷம் போன்ற தடைகள் நீங்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.
எப்படி செல்வது?
பஸ்: பெங்களூரில் இருந்து விஜயநகரா 350 கி.மீ., தொலைவில் உள்ளது. பெங்களூரு மெஜஸ்டிக் பஸ் நிலையத்திலிருந்து பஸ் மூலம், விஜயநகராவின் ஹொஸ்பேட்டை அடையலாம். அங்கிருந்து பஸ் மூலம் கோவிலை அடையலாம்.
ரயில்: பெங்களூரு கே.எஸ்.ஆர்., ரயில் நிலையத்திலிருந்து 16592 என்ற எண் உள்ள ரயிலில் பயணிப்பதன் மூலம் ஹொஸ்பேட்டை அடையலாம். அங்கிருந்து 50 கி.மீ., தொலைவில் கோவில் உள்ளது. டாக்சி அல்லது பஸ் மூலம் கோவிலை அடையலாம்.