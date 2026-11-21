கீரையை சமைக்கும் போது கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்க்கலாம்
கீரையை சமைக்கும் போது கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்க்கலாம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:00 PM
ரவா தோசை மாவில் இரண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவு கலந்து சுட்டால், தோசை பொன்னிறமாக மொறுமொறுப்பாக வரும்
கேரட் சூப் தயாரிக்கும் போது, சிறிதளவு வறுத்த சேமியா சேர்த்தால், சூப் கெட்டியாகவும், சுவையாகவும் இருக்கும்
பக்கோடாவுக்கு மாவு தயாரிக்கும் போது சிறிதளவு நெய் மற்றும் உப்பு சேர்த்த தயிர் கலந்து பிசைந்தால், பக்கோடா நன்றாக மொறுமொறுப்பாக வரும்
எந்த வகை ஊறுகாயாக இருந்தாலும் கடுகு எண்ணெய் சேர்த்தால் நீண்ட நாட்கள் ஆனாலும் கெட்டு போகாது
சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையும் போது கொஞ்சமாக பாலும், சர்க்கரையும் சேர்த்து பிசைந்தால் சப்பாத்தி மிருதுவாகவும், சுவையாகவும் இருக்கும்
கீரை மற்றும் காய்கறிகளை சமைக்கும் போது, ஒரு சிட்டிகை சர்க்கரை சேர்த்தால் அதன் சுவை மேலும் அதிகரிக்கும்
மோர் குழம்புக்கு தாளிக்கும்போது, மூன்று கிராம்புகளை சேர்த்தால், கூடுதல் மணம், சுவை கிடைக்கும்
சாம்பார் தயாரிக்கும்போது, சிறிது சௌசௌ காயை வதக்கி சேர்த்தால், சாம்பாருக்கு நல்ல மணமும் கூடுதல் சுவையும் கிடைக்கும்
முட்டையை வேகவைக்கும் போது தண்ணீரில் வினிகர் சேர்த்தால், முட்டை உடையாமல் பதமாக வெந்திருக்கும்
நறுக்கிய கத்திரிக்காய், வாழைக்காய்களை சிறிது உப்பு கலந்த மோர் தண்ணீரில் போட்டு வைத்தால், அவை மாறாமல் இருக்கும்
பால் அல்வா தயாரிக்கும் போது, சிறிதளவு கோகோ பவுடர் சேர்த்து கிளறினால், சாக்லெட் சுவையுடன் கூடிய பால் அல்வா தயார்
அடை மாவில் சிறிதளவு கான் பிளேக்ஸ் சேர்த்து தயாரித்தால், அடை மென்மையாகவும், ருசியாகவும் இருக்கும்