மனிதனுடன் வேலை செய்யும் ரோபோ

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:37 AM
ரோ போ என்றாலே மனிதனுக்குப் பதிலாக இயந்திரம் வேலை செய்வது என்ற எண்ணம் இருந்தது. அடுத்த தலைமுறை ரோபோட்டிக்ஸ் (Robotics) அந்தக் கருத்தை மாற்றுகிறது.
மனிதனை முழுமையாக மாற்றுவதற்குப் பதிலாக, மனிதனுடன் சேர்ந்து வேலை செய்யும் இயந்திரங்கள் உருவாகி வருகின்றன. இவை கொபாட்கள் (Cobots – Collaborative Robots) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
ஒரு தொழிற்சாலையில் மனிதர் செய்யும் நுணுக்கமான பணியை ஒரு கொபாட் துல்லியமாகச் செய்யலாம். அதே நேரத்தில், பொருளைத் தேர்வு செய்தல், அதன் தரத்தை மதிப்பிடுதல் போன்ற பணிகளை மனிதர் மேற்கொள்ளலாம்.
இதனால் ரோபோட்டிக்ஸ் என்பது பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கான தானியங்கி இயந்திரம் என்ற நிலையிலிருந்து, மனித உழைப்புடன் இணையும் தொழில்நுட்பமாக மாறுகிறது.
பழைய தொழிற்சாலை ரோபோக்கள் பெரும்பாலும் முன்கூட்டியே நிரலிடப்பட்ட இயக்கங்களை மீண்டும் மீண்டும் செய்தன.
இப்போது கேமரா, லைடார் (LiDAR) , விசை உணரிகள் (Force Sensors) , கணினிப் பார்வை (Computer Vision) போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் ரோபோக்களுக்கு சுற்றுப்புறத்தை உணர உதவுகின்றன.
செயற்கை நுண்ணறிவு இணைந்ததும், ஒரே மாதிரியான பொருட்களை மட்டும் கையாளும் இயந்திரம் என்ற நிலையைக் கடந்து, மாறுபடும் பொருட்களையும் சூழல்களையும் அடையாளம் கண்டு செயல்படும் திறன் அதிகரிக்கிறது.
இதன் மூலம் கிடங்கு, உற்பத்தி, மருத்துவம், வேளாண்மை, கட்டுமானம் போன்ற பல துறைகளில் புதிய பயன்பாடுகள் உருவாகின்றன.
இ-காமர்ஸ் வளர்ச்சியுடன் தானியங்கி கிடங்குகளுக்கான (Automated Warehousing) தேவை அதிகரித்துள்ளது. பொருட்களை எடுத்துச் செல்வது, வரிசைப்படுத்துவது, சரியான இடத்தில் வைப்பது போன்ற பணிகளை ரோபோக்கள் செய்ய முடிகிறது.