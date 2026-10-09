கடலுக்குள் இன்னொரு தொழில் உலகம்

UPDATED : அக் 09, 2026 06:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:06 PM
நிலத்தில் தொழில்களுக்கு இடம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், கடலின் ஆழத்தில் இன்னும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு பெரிய தொழில் உலகம் இருக்கிறது. கடல் வளங்களைத் தேடுவது மட்டும் இதன் நோக்கமல்ல; அவற்றைக் கண்டறியவும், அளவிடவும், பாதுகாக்கவும், பயன்படுத்தவும் தேவையான தொழில்நுட்பங்கள்தான் புதிய சந்தையை உருவாக்குகின்றன.
இந்தியாவின் பிரத்யேகப் பொருளாதார மண்டலம் (Exclusive Economic Zone – EEZ) 23.7 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பைக் கொண்டது. இந்தப் பரந்த கடல் பகுதியில் மீன்வளம் மட்டுமல்லாமல், கனிமங்கள், கடல்வாழ் உயிரியல் வளங்கள், ஆற்றல் வளங்கள் போன்றவற்றுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 2026-ல் வெளியிடப்பட்ட மத்திய அரசின் தேசிய ஆய்வறிக்கையும், இந்தப் பரப்பை நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வரைபடமாக்குவதற்கு முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளது.
கடலுக்குள் தொழில்நுட்பம்
ஆழ்கடலில் மனிதர்கள் நேரடியாகச் சென்று ஆய்வு செய்வது எளிதல்ல. அதற்காக நீருக்கடிப் ரோபோக்கள் (Underwater Robotics), தன்னாட்சி நீருக்கடிப் வாகனங்கள் (Autonomous Underwater Vehicles – AUV), தொலைநிலை இயக்கப்படும் வாகனங்கள் (Remotely Operated Vehicles – ROV), கடலடித் தரவு உணரிகள் (Ocean Sensors) போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இவை கடலின் ஆழம், வெப்பநிலை, உப்புத்தன்மை, நீரோட்டம், கடலடித் தள அமைப்பு, உயிரியல் வளங்கள் போன்றவற்றைப் பதிவு செய்ய முடியும்.
இதற்காகவே மத்திய அரசின் ஆழ்கடல் இயக்கத்தில் (Deep Ocean Mission) ஆழ்கடல் சுரங்கத் தொழில்நுட்பம், மனிதர் செல்லும் நீர்மூழ்கிக் கருவி, நீருக்கடிப் ரோபோட்டிக்ஸ், கடல்சார் உயிரியல், கடலிலிருந்து ஆற்றல் மற்றும் நன்னீர் பெறுதல் போன்ற ஆறு முக்கியப் பிரிவுகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
புதிய தொழில் சங்கிலி
கடலில் ஆய்வு செய்யும் ஒரு கருவியை உருவாக்குவது மட்டும் தொழில் அல்ல.
அதற்குத் தேவையான உயர் துல்லிய உணரிகள், நீருக்கடித் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள், கேமராக்கள், ஒலி அலைக் கருவிகள் (Acoustic Systems), கட்டுப்பாட்டு மென்பொருள், செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த தரவு பகுப்பாய்வு, கடலடித் தரவு வரைபடம் போன்ற பல துணைத் தொழில்கள் உருவாகின்றன.
கடலுக்குள் இருந்து கிடைக்கும் தரவைப் பயன்படுத்தி மீன்பிடிப் பகுதிகளை அடையாளம் காணலாம். கடல்சார் கட்டமைப்புகளின் பாதுகாப்பைக் கண்காணிக்கலாம். கடலடித் தளத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்யலாம். பேரிடர் முன்னெச்சரிக்கை அமைப்புகளையும் மேம்படுத்தலாம்.
இதனால் “கடல் தொழில்” என்பது மீன், துறைமுகம், கப்பல் என்ற பழைய வரையறையைத் தாண்டி, பொறியியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைகிறது.
கடலின் புதிய வளங்கள்
ஆழ்கடலில் பாலிமெட்டாலிக் நோட்யூல்கள் (Polymetallic Nodules), பாலிமெட்டாலிக் சல்பைடுகள் (Polymetallic Sulphides), கோபால்ட் நிறைந்த படிவங்கள் போன்ற கனிம வளங்களை ஆய்வு செய்வதற்கான தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா உருவாக்கி வருகிறது. ஆனால், இவற்றின் வணிகச் சுரங்கப்பணி இன்னும் தொடங்கவில்லை; சர்வதேச கடலடித் தள ஆணையத்தின் (International Seabed Authority) சுரங்க விதிமுறைகள் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் இன்னும் உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றன.
அதனால், இப்போதைய நிலையில் “கடலடியில் இருந்து கனிமம் எடுத்து விற்பது” என்பதைக் காட்டிலும், அந்த வளங்களை ஆய்வு செய்யும் தொழில்நுட்பம், கருவிகள், தரவு அமைப்புகள் ஆகியவைதான் உடனடி தொழில் வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
கடல் ஆற்றலும் சந்தையாகிறது
கடல் சார்ந்த தொழில்நுட்பம் கனிமங்களில் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. கடல் காற்றாலை (Offshore Wind), கடல் வெப்ப ஆற்றல் (Ocean Thermal Energy), கடல்நீரிலிருந்து நன்னீர் பெறுதல் (Desalination) போன்ற துறைகளும் வளர்ந்து வருகின்றன.
கடல்சார் ஆற்றல், நீர், கனிமம் ஆகியவற்றைத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பயன்படுத்தும் திறனை வளர்ப்பதே இந்தியாவின் நீலப் பொருளாதார (Blue Economy) திட்டங்களில் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.
இதன் பொருள், நாளைய கடல் தொழில் கப்பலில் மட்டும் இருக்காது.
கடலடியில் இயங்கும் ரோபோவை உருவாக்கும் நிறுவனத்திலும் இருக்கும். கடல் தரவைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் மென்பொருள் நிறுவனத்திலும் இருக்கும். நீருக்கடிக் கருவிகளுக்கான உணரிகளைத் தயாரிக்கும் சிறு தொழிலிலும் இருக்கும்.
நிலத்தில் தொழில்துறை விரிவடையும் வேகத்துக்கு இணையாக, கடலுக்குள் இருக்கும் வளங்களை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைக்கும் போட்டியும் தொடங்கிவிட்டது.
கடலைப் பயன்படுத்துவது என்பது அதன் வளங்களை எடுத்துக்கொள்வது மட்டும் அல்ல.
அதன் ஆழத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதும் ஒரு பெரிய தொழில்தான்.