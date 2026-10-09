குப்பையில் இருந்து கோடிகள்... மின்னணு கழிவில் இருந்து புதிய தொழில்
குப்பையில் இருந்து கோடிகள்... மின்னணு கழிவில் இருந்து புதிய தொழில்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:10 PM
பழைய கைபேசி, கணினி, மடிக்கணினி, தொலைக்காட்சி, குளிர்சாதனப் பெட்டி, மின்சுற்றுப் பலகை... பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இவை குப்பையாகத் தெரியும். தொழில் பார்வையில் பார்த்தால், இவை அனைத்தும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய மதிப்புள்ள மூலப்பொருட்களின் தொகுப்பு.
இதுதான் மின்னணுக் கழிவு மறுசுழற்சித் தொழில்.
இந்தியாவில் மின்னணுக் கழிவு உருவாகும் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கணக்குப்படி, 2023–24-ல் 12.54 லட்சம் டன்னாக இருந்த மின்னணுக் கழிவு, 2024–25-ல் 13.98 லட்சம் டன்னாக உயர்ந்துள்ளது.
கழிவுக்குள் இருக்கும் மதிப்பு
ஒரு பழைய மின்னணுக் கருவியில் இரும்பு, செம்பு, அலுமினியம் போன்ற உலோகங்களுடன் சில கருவிகளில் தங்கம், வெள்ளி உள்ளிட்ட மதிப்புள்ள உலோகங்களும் மிகக் குறைந்த அளவில் இருக்கலாம். மின்கலன்களில் லித்தியம், கோபால்ட், நிக்கல் போன்ற பொருட்களும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
எனவே, மின்னணுக் கழிவை வெறுமனே அழிப்பதற்குப் பதிலாக, அதிலுள்ள பொருட்களைப் பிரித்து மீண்டும் தொழில்துறைக்குள் கொண்டு வருவது வளச் சேமிப்பாகவும் புதிய தொழில் வாய்ப்பாகவும் மாறுகிறது.
இந்தப் பணியில் முதலில் கழிவு சேகரிக்கப்படுகிறது. பின்னர் கருவிகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் பிறகு பிரித்தெடுத்தல், இயந்திர வழி பிரித்தல், உலோக மீட்பு, சுத்திகரிப்பு போன்ற பல கட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.
இது சாதாரண குப்பைத் தொழில் அல்ல. பாதுகாப்பு விதிமுறைகள், தொழில்நுட்பத் திறன், கழிவுப் பொருட்களின் வகைப்பாடு, சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகள் ஆகியவை தேவைப்படும் தொழில்.
அரசின் புதிய கட்டுப்பாடு
மின்னணுக் கழிவு மேலாண்மை விதிகள், 2022-ன் கீழ் விரிவாக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர் பொறுப்பு (விரிவாக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர் பொறுப்பு – உற்பத்தியாளர் தனது பொருள் பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகும் அதன் கழிவு மேலாண்மைக்கு பொறுப்பேற்கும் முறை) நடைமுறையில் உள்ளது. உற்பத்தியாளர்கள், மறுசீரமைப்பாளர்கள் (புதுப்பித்து மீண்டும் பயன்படுத்தத் தயாரிப்பவர்கள்), மறுசுழற்சியாளர்கள் ஆகியோர் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இதனால் மின்னணுக் கழிவு மறுசுழற்சி மெதுவாக முறைப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாக மாறுகிறது.
2026 மார்ச் நிலவரப்படி, மின்னணுக் கழிவுத் துறையில் 386 பதிவு செய்யப்பட்ட மறுசுழற்சியாளர்கள் இருந்தனர்; 28.75 லட்சம் டன் மின்னணுக் கழிவு மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.