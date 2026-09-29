﻿ வீடுகள் விற்பனை சென்னையில் 10% சரிவு

ADDED : செப் 29, 2026 02:10 AM
கடந்த ஜூலை - செப்., காலத்தில் நம் நாட்டின் 7 முக்கிய நகரங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக வீடுகள் விற்பனை 3 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், சென்னையில் அது 10 சதவீதம் சரிவை கண்டுள்ளதாக ரியல் எஸ்டேட் சேவை நிறுவனமான அனராக் வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
7 நகரங்களில் வீடுகள் விற்பனை
2025 ஜூலை - செப்., 97,080
2-026 ஜூலை - செப்., 1,00,220
வளர்ச்சி ▲ 3%
விற்பனை மதிப்பு (ரூ. லட்சம் கோடியில்)
2025 ஜூலை - செப்., 1.52
2-026 ஜூலை - செப்., 1.55
வளர்ச்சி ▲ 2%
நகர வாரியான விற்பனை
மும்பை
2025 ஜூலை - செப்., 30,260
2-026 ஜூலை - செப்., 31,750
உயர்வு ▲ 5%
பெங்களூரு
2025 ஜூலை - செப்., 14,835
2-026 ஜூலை - செப்., 16,670
▲ 12%
ஹைதராபாத்
2025 ஜூலை - செப்., 11,305
2-026 ஜூலை - செப்., 12,970
▲ 15%
புனே
2025 ஜூலை - செப்., 16,620
2-026 ஜூலை - செப்., 15,690
▼ 6%
டில்லி- என்.சி.ஆர்.,
2025 ஜூலை - செப்., 13,920
2-026 ஜூலை - செப்., 13,765
▼ 1%
சென்னை
2025 ஜூலை - செப்., 6,010
2-026 ஜூலை - செப்., 5,395
▼ 10%
கொல்கட்டா
2025 ஜூலை - செப்., 4,130
2-026 ஜூலை - செப்., 3,980
▼ 4%
சந்தை பங்கு
மும்பை 31.7%
பெங்களூரு 16.6%
புனே 15.7%
டில்லி என்.சி.ஆர்., 13.7%
ஹைதராபாத் 12.9%
சென்னை 5.4%
கொல்கட்டா 4.0%
புதிய வீடுகள் அறிமுகம்
2025 ஜூலை - செப்., 96,690
2-026 ஜூலை - செப்., 1,14,320
வளர்ச்சி ▲ 18%