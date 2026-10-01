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‘ஜியோ’ வாடிக்கையாளர்கள் ஆகஸ்டில் 12 லட்சம் சேர்ப்பு

‘ஜியோ’ வாடிக்கையாளர்கள் ஆகஸ்டில் 12 லட்சம் சேர்ப்பு

UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 01, 2026 10:44 PM

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UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 01, 2026 10:44 PM

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சென்னை: தொலைதொடர்பு நிறுவனமான ‘ரிலையன்ஸ் ஜியோ’ தமிழகத்தில் கடந்த ஆக., மாதத்தில்,11.80 லட்சம் சந்தாதாரர்களுக்கு மேல் சேர்த்துள்ளது, என ‘டிராய்’ தெரி வித்துள்ளது.

ரிலையன்ஸ் ஜியோ, தமிழகத்தின் நகர மற்றும் கிராமங்களில் தொலைதொடர்பு துறையில் வலுவான சந்தையை தக்க வைத்துள்ளது.

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