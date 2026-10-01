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சென்னை: தொலைதொடர்பு நிறுவனமான ‘ரிலையன்ஸ் ஜியோ’ தமிழகத்தில் கடந்த ஆக., மாதத்தில்,11.80 லட்சம் சந்தாதாரர்களுக்கு மேல் சேர்த்துள்ளது, என ‘டிராய்’ தெரி வித்துள்ளது.
ரிலையன்ஸ் ஜியோ, தமிழகத்தின் நகர மற்றும் கிராமங்களில் தொலைதொடர்பு துறையில் வலுவான சந்தையை தக்க வைத்துள்ளது.
‘ஜியோ’ வாடிக்கையாளர்கள் ஆகஸ்டில் 12 லட்சம் சேர்ப்பு
‘ஜியோ’ வாடிக்கையாளர்கள் ஆகஸ்டில் 12 லட்சம் சேர்ப்பு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 10:44 PM
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சென்னை: தொலைதொடர்பு நிறுவனமான ‘ரிலையன்ஸ் ஜியோ’ தமிழகத்தில் கடந்த ஆக., மாதத்தில்,11.80 லட்சம் சந்தாதாரர்களுக்கு மேல் சேர்த்துள்ளது, என ‘டிராய்’ தெரி வித்துள்ளது.
ரிலையன்ஸ் ஜியோ, தமிழகத்தின் நகர மற்றும் கிராமங்களில் தொலைதொடர்பு துறையில் வலுவான சந்தையை தக்க வைத்துள்ளது.