UPDATED : அக் 09, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:10 PM
சிறு தொழில்களின் முக்கிய பலம் அவை உள்ளூர் அளவில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவது. ஒரு சிறிய உற்பத்தி நிறுவனம் சிலருக்கு வேலை வழங்குவதிலிருந்து தொடங்கி, வளர்ச்சியடைந்த பிறகு பல குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக மாறலாம்.
அதனால் தொழில்முனைவோருக்கான அரசு உதவி என்பது ஒரு தனிநபருக்கான உதவியாக மட்டும் பார்க்கப்பட வேண்டியதில்லை. ஒரு தொழில் வளரும்போது அதனுடன் பணிபுரியும் பலரின் வாழ்க்கையும் வளர்கிறது.
திட்டமிடல் முக்கியம்
அரசு உதவி கிடைக்கிறது என்பதற்காக மட்டும் தொழிலைத் தொடங்கிவிட முடியாது. சந்தைத் தேவை, மூலப்பொருள் கிடைக்கும் நிலை, உற்பத்திச் செலவு, விற்பனை விலை, பணப்புழக்கம், தொழிலாளர்கள் தேவை ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே கணக்கிட வேண்டும்.
சரியான திட்டமிடலுடன் அரசின் பொருத்தமான உதவியை இணைத்துக் கொண்டால், சிறிய அளவில் தொடங்கும் தொழிலும் படிப்படியாக வளர முடியும்.
சிறியது என்பதால் வாய்ப்பு சிறியது அல்ல. சரியான எண்ணம், தெளிவான திட்டம், தரமான உற்பத்தி, சந்தையைப் புரிந்துகொள்ளும் திறன் ஆகியவை இருந்தால், ஒரு சிறு தொழிலும் பெரிய நிறுவனமாக வளர முடியும்.