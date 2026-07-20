அலுமினிய இறக்குமதி வரியை நீக்க கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:25 AM
புதுடில்லி: முதன்மை அலுமினிய இறக்குமதிக்கு 8.25 சதவீதமும், அலுமினிய கழிவு இறக்குமதிக்கு 2.75 சதவீதமும் சுங்க வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த வரியை நீக்க சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளன.
இது குறித்து உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்து உள்ளதாவது: முதன்மை அலுமினி யத்துக்கு 8.25 சதவீதமும், அலுமினிய கழிவு பொருட்களுக்கு 2.75 சதவீதமும் உள்ள இறக்குமதி சுங்க வரியை நீக்க வேண்டும்.
இந்த இறக்குமதி வரி, உள்நாட்டில் வாங்கும் அலுமினியத்தின் விலைக்கு இணையாக உள்ளது. இதனால் பல்வேறு அலுமினிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
சரக்கு போக்குவரத்து செலவு, எரிபொருள் விலை உயர்வு உள்ளிட்டவை ஏற்கனவே பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில் சுங்க வரி குறைக்கப்பட்டால் உற்பத்தி செலவு குறைவதுடன் தொழிற்சாலைகளின் உற்பத்தி திறன், வர்த்தகம், ஏற்றுமதியும் அதிகரிக்கும். இவ்வாறு தெரிவித்து உள்ளனர்.