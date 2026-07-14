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தானியங்கி பார்க்கிங் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வரும் 'சோடெபின் பாரத்' நிறுவனம், புதிய பங்கு வெளியீடு வாயிலாக 89.76 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்ட உள்ளது. இந்த வெளியீடு முழுதும் புதிய பங்குகளாக அமைகிறது.
திரட்டப்படும் நிதியில், மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கட்டாவில் புதிய உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க 20.12 கோடி ரூபாயும், புதிய அலுவலக வளாகத்தை அமைக்க 8.17 கோடி ரூபாயும், நடைமுறை மூலதன தேவைகளுக்காக 40 கோடி ரூபாயும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மீதமுள்ள தொகை, இதர நிறுவன தேவைகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டு உள்ளது.
ஒரு பங்கின் விலை: 178 - 187 ரூபாய்
ஐ.பி.ஓ., காலம்: ஜூலை 16 - 20, 2026
ஐ.பி.ஓ., : புதிய பங்குகள் வெளியிடும் 'சோடெபின் பாரத்'
ஐ.பி.ஓ., : புதிய பங்குகள் வெளியிடும் 'சோடெபின் பாரத்'
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:19 AM
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தானியங்கி பார்க்கிங் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வரும் 'சோடெபின் பாரத்' நிறுவனம், புதிய பங்கு வெளியீடு வாயிலாக 89.76 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்ட உள்ளது. இந்த வெளியீடு முழுதும் புதிய பங்குகளாக அமைகிறது.
திரட்டப்படும் நிதியில், மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கட்டாவில் புதிய உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க 20.12 கோடி ரூபாயும், புதிய அலுவலக வளாகத்தை அமைக்க 8.17 கோடி ரூபாயும், நடைமுறை மூலதன தேவைகளுக்காக 40 கோடி ரூபாயும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மீதமுள்ள தொகை, இதர நிறுவன தேவைகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டு உள்ளது.
ஒரு பங்கின் விலை: 178 - 187 ரூபாய்
ஐ.பி.ஓ., காலம்: ஜூலை 16 - 20, 2026