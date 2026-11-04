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‘ஜோ தி லேப்ஸ்’ நிறுவனம், 'பைபேக்' நடவடிக்கை வாயிலாக, 68.37 லட்சம் பங்குகளை திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்துள்ளது.
ஒரு பங்குக்கான பைபேக் விலை 215 ரூபாய் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நேற்றைய நிறைவு விலையான 188 ரூபாயை விட 14 சதவீதம் அதிகம். எனினும், ரிக்கார்டு தேதி உள்ளிட்ட மற்ற விபரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பங்கு வர்த்தகம்/பங்குகளை திரும்ப பெறும் ‘ஜோதி லேப்ஸ்’ நிறுவனம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:25 PM
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‘ஜோ தி லேப்ஸ்’ நிறுவனம், 'பைபேக்' நடவடிக்கை வாயிலாக, 68.37 லட்சம் பங்குகளை திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்துள்ளது.
ஒரு பங்குக்கான பைபேக் விலை 215 ரூபாய் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நேற்றைய நிறைவு விலையான 188 ரூபாயை விட 14 சதவீதம் அதிகம். எனினும், ரிக்கார்டு தேதி உள்ளிட்ட மற்ற விபரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.