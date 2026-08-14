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தினம் ஒரு பங்கு

தினம் ஒரு பங்கு

UPDATED : ஆக 14, 2026 02:56 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 02:45 AM

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UPDATED : ஆக 14, 2026 02:56 AM ADDED : ஆக 14, 2026 02:45 AM

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எம்.பி.பாண்டிகுமார்

'செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட

ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட். (பதிவு எண்: INH000024888)

சமான்லால் செடியா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட்உணவு மற்றும் பானங்கள் உற்பத்தி துறை

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