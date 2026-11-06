பங்கு சந்தைகள் தந்த தீபாவளி பரிசு சென்செக்ஸ் 81,000; நிப்டி 25,000
பங்கு சந்தைகள் தந்த தீபாவளி பரிசு சென்செக்ஸ் 81,000; நிப்டி 25,000
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:58 PM
சென்செக்ஸ் மீண்டும் 80,000 புள்ளிகள் என்ற முக்கிய லெவலை தாண்டி, 81,000 புள்ளிகளுக்கு மேல் நிறைவடைந்துள்ளது. நிப்டியும் 25,000 புள்ளிகளை தாண்டிவிட்டது. அமெரிக்கா, தென் கொரியா, தைவான், ஜப்பான் உள்ளிட்ட சர்வதேச பங்கு சந்தைகள் கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்த போதிலும், இந்திய சந்தை மட்டும் அட்டகாசமாக ஏற்றம் கண்டுள்ளது.
அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் அதிக இடங்களை வென்ற ஜனநாயக கட்சி, ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் மற்றும் தரவு மையங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
இந்த அச்சத்தால், நேற்று முன்தினம் அமெரிக்க பங்கு சந்தைகள் வீழ்ச்சி அடைந்தன. ஏ.ஐ., உட்பட தொழில்நுட்ப துறை பங்குகளுக்கான ‘நாஸ்டாக்’ குறீயீடு 5.52 சதவீத சரிவுடன் நிறைவடைந்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, ஆசியாவிலும் ஜப்பான் (–6.69%), தென் கொரியா (–6.41), தைவான் (–4.72%) சந்தைகள் வீழ்ச்சி அடைந்தன.
இந்தியாவில் முதலீடு
சர்வதேச சந்தைக்கு மாறாக இந்தியா ஏற்றம் கண்டுள்ளது. வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், பார்மா மற்றும் ஐ.டி., துறைகளை சேர்ந்த பங்குகள் சிறப்பாக உயர்ந்துள்ளன. நவம்பர் மாதத்தில் மட்டும் 6ம் தேதி வரை அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் 38,971 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளனர்.
சாதகங்கள்
1 நேற்று அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 93.83 வரை உயர்ந்துள்ளது
2 கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய்க்கு 100 டாலருக்கு கீழ் நீடிக்கிறது
3 மேற்காசிய போர் பதற்றம் தணிந்துள்ளது
4 அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ச்சியாக வாங்குவது
5 ஏ.ஐ., மற்றும் செமிகண்டக்டர் முதலீட்டுக்கு எதிரான மனநிலை.
சர்வதேச சந்தைகள் வீழ்ச்சிக்கு மத்தியில், இந்தியாவை ஒரு பாதுகாப்பு புகலிடமாக முதலீட்டாளர்கள் கருதுவதால், பங்கு சந்தையின் ஏற்றம் நீடிக்கிறது. ஜனநாயக கட்சி கடுமையான ஒழுங்குமுறைகளை கொண்டுவரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில், அமெரிக்க தொழில்நுட்ப பங்குகள் இறங்கியுள்ளன
– வினோத் நாயர்,
- ஆராய்ச்சி பிரிவு தலைவர்,
ஜியோஜித் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ்