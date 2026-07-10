﻿ மஞ்சள் குவின்டாலுக்கு ரூ.2,000 வரை உயர்வு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:28 AM
ஈரோடு: ஈரோடு பகுதியில் ஒரு மாதத்தில் மஞ்சள் விலை குவின்டாலுக்கு 2,000 வரை உயர்ந்து, 17,122 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.
இது குறித்து, ஈரோடு மஞ்சள் மொத்த வணிகர் ராஜமாணிக்கம் கூறியதாவது:
இரு மாதங்களுக்கு முன் மஞ்சள் குவின்டால், 14,500 - 15,000 ரூபாய்க்குள் விற்பனையானது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஈரோடு மஞ்சள் மார்க்கெட்டில் குவின்டால், 17,000 ரூபாயை கடந்து விற்கிறது. அதிலும் சேலம் பெருவட்டு, 17,500 - 18,000 ரூபாய்; ஈரோடு மஞ்சள், 16,500 - 17,000 ரூபாய்; கிழங்கு மஞ்சள், 14,800 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது. கடந்த மாதத்தை ஒப்பிடுகையில் குவின்டாலுக்கு 2,000 ரூபாய் விலை உயர்ந்துள்ளது.
விவசாயிகளிடம் மஞ்சள் இருப்பு குறைவாக உள்ளது. இன்னும், டிச., மாதம் வரை விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. வரும் மாதங்களில் துர்கா பூஜை, தீபாவளி பண்டிகை வருவதால், தேவை மிகுதியாகி, வியாபாரம் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதால், விலை ஏறுமுகமாக இருக்கும்.
மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மட்டும் கையிருப்பு அதிகம் உள்ளதாலும், அறுவடையான மஞ்சள் வரத்தும் அதிகமாக இருப்பதாலும், விலை மெதுவாக உயர்கிறது. அங்கும் வரத்து குறைந்தால், நல்ல விலை கிடைக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.