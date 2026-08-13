நன்கொடையில் முறைகேடு எதிரொலி; ராமர் கோவில் ஊழியர்களுக்கு பாக்கெட் இல்லாத யூனிபார்ம்
நன்கொடையில் முறைகேடு எதிரொலி; ராமர் கோவில் ஊழியர்களுக்கு பாக்கெட் இல்லாத யூனிபார்ம்
ADDED : ஆக 13, 2026 10:22 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:22 PM
அயோத்தி: அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடையில் முறைகேடு நடந்ததை அடுத்து, ஊழியர்களுக்கு பாக்கெட் இல்லாத சீருடை உட்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உத்தர பிரதேசத்தின் அயோத்தியில் பிரமாண்டமான ராமர் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலை, ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீர்த்தஷேத்ர அறக்கட்டளை நிர்வகித்து வருகிறது. இங்கு பெறப்படும் நன்கொடைகளில் முறைகேடு நடந்ததாக கடந்த ஜூன் மாதம் புகார் எழுந்தது. இது குறித்து விசாரித்த சிறப்பு விசாரணைக் குழு கோவில் ஊழியர்கள் உட்பட எட்டு பேரை கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், நன்கொடை பணியில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீர்த்தஷேத்ர அறக்கட்டளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது குறித்து அறக்கட்டளையின் மூத்த அதிகாரி ஓருவர் கூறியதாவது:
நன்கொடைகளை எண்ணும் ஊழியர்கள் இனி பாக்கெட் இல்லாத சீருடைகளை அணிவர். நன்கொடை எண்ணும் இடத்தில் அனைத்து கோணங்களிலும் படம் பிடிக்கும் நவீன கேமராக்கள் பொருத்தப்படும். அதில் பதிவாகும் காட்சிகள், 45 நாட்களுக்கு பதிலாக, 180 நாட்கள் சேமிக்கப்படும்.
எண்ணும் மையத்தின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகளில் ஊழியர்களிடம் தீவிர சோதனை நடத்தப்படும். நன்கொடை எண்ணும் பணியில், ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு பதிலாக நிரந்தர ஊழியர்களை நியமிக்க பாரத ஸ்டேட் வங்கிக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.