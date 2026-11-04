மத்திய அரசு இன்னும் ஓராண்டு கூட நீடிக்காது: ராகுல் ஆரூடம்
மத்திய அரசு இன்னும் ஓராண்டு கூட நீடிக்காது: ராகுல் ஆரூடம்
ADDED : நவ 04, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:36 PM
சங்ரூர்: பஞ்சாப் சட்டசபைக்கு விரைவில் தேர்தல் நடப்பதை முன்னிட்டு சங்ரூர் என்ற இடத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் பேசியதாவது: போதை மருந்தை ஒழிக்க எத்தனை ஆண்டுகளை அமித்ஷா காலக்கெடு வைத்துள்ளார்.மூன்று ஆண்டுகளா? மூன்று ஆண்டுகளில் அமித்ஷா உள்துறை அமைச்சராக இருக்க மாட்டார். எனது கணிப்புப்படி, மத்திய அரசு இன்னும் ஓராண்டு கூட நீடிக்காது. எப்படியிருந்தாலும், போதை மருந்து பிரச்னையை மூன்று ஆண்டுகளில் ஒழித்துவிடுவேன் என மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார்.
இங்குள்ள மக்களுக்கு, பஞ்சாபிற்காக உழைக்கும் அரசு தேவை. இங் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால், மாநில அரசு டில்லியில் இருந்து இயக்கப்படாது. மத்திய உள்துறை அமைச்சரோ, டில்லியின் முன்னாள் முதல்வரோ இயக்க மாட்டார்கள்.
தற்போதைய சூழலில் பஞ்சாப் அரசின் கடிவாளம் பாதியளவு அமித்ஷாவின் கையிலும், பாதியளவு கெஜ்ரிவாலின் கையிலும் உள்ளது. பகவந்த் மன் வெறும் பார்வையாளராக உள்ளார். பஞ்சாப் டில்லியில் இருந்து ஆட்சி செய்யப்படுகிறது.
லோக்சபாவில், முதல்வர் பக்வந்த் மன் உடன் அமர்ந்துள்ளேன். அவர் எங்கள் அருகில் அமர்ந்து பேசுவார். காலை 11 மணியளவில் அவரிடம் இருந்து மதுபான வாசனை வரும். பகவந்த் மன் மது அருந்தக்கூடாது எனக்கூறவில்லை. அத அவரின் தனிப்பட்ட விஷயம்.
போதை மருந்துக்கு எதிராக உண்மையாக போராட வேண்டும் என்றால், முதல்வர் மதுபானங்களின் பிடியில் இருக்கக்கூடாது. பஞ்சாபுக்காக போராடக்கூடிய, உங்களின் வேதனைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நபர் தேவை. இவ்வாறு ராகுல் பேசினார்.