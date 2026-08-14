எனக்கு பயம் கிடையாது: தாக்குதலுக்கு ஆளான சுக்பிர் சிங் பாதல் பேட்டி
எனக்கு பயம் கிடையாது: தாக்குதலுக்கு ஆளான சுக்பிர் சிங் பாதல் பேட்டி
ADDED : ஆக 14, 2026 04:59 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 04:59 PM
மும்பை: எனக்கு பயம் ஏதும் கிடையாது. பயப்படவும் மாட்டேன் என மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட பிறகு அகாலிதளம் கட்சித் தலைவர் சுக்பிர் சிங்பாதல் தெரிவித்துள்ளார்.
பஞ்சாபில் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான சிரோன்மணி அகாலிதளம் கட்சியின் தலைவராக இருப்பவர் சுக்பிர் சிங் பாதல். இவர் 2019 முதல் 2017 வரை துணை முதல்வராகவும் இருந்துள்ளார்.
அவருக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று அவர் மஹாராஷ்டிராவில் உள்ள நான்டெட்டில் உள்ள சீக்கியர்களின் புனித வழிபாட்டு தலமான குருத்வாராவில் குடும்பத்துடன் வழிபட்டு விட்டு கிளம்பினார். அப்போது, அங்கு சேவை பணியில் இருந்த நிஹங் எனப்படும் சீக்கியர்களின் போர் வீரர் குழுவை சேர்ந்த ஜல்பால் சிங் என்பவர் பாதலை சிறிய கத்தியால் குத்தினார். இதில் அவருக்கு கையில் காயம் ஏற்பட்டது. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சிகிச்சை முடிந்து இன்று அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்.
இதன் பிறகு அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: 2027 ம் ஆண்டு பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், மாநிலத்தின் அமைதி மற்றும் சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுப்பதுடன், மாநிலத்தின் அரசியல் மற்றும் சமூக கட்டமைப்பை கைப்பற்ற தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் திட்டமிட்டு உள்ளனர். பஞ்சாபை கைப்பற்ற துடிக்கும் அவர்களின் முயற்சியை சிரோன்மணி அகாலிதள கட்சிதலைவர் என்ற முறையில் அனுமதிக்க மாட்டேன். புனித இடத்தில் தான் என் மீது இரண்டு முறை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
எனக்கு பயம் கிடையாது. பயப்படவும் மாட்டேன். மாநிலத்தின் பெருமை மற்றும் சகோதரத்துவத்திற்கு அகாலிதளம் உறுதி பூண்டுள்ளது. எதனையும் நாங்கள் தியாகம் செய்வோம். ஆனால், மாநிலத்தின் வளர்ச்சி, சமூக மற்றும் மத நல்லிணக்கத்துக்கு எப்போதும் முக்கியத்துவம் அளிப்போம். இவ்வாறு அவர் கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் டில்லி சென்றார்.