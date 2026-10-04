கள்ள உறவை தட்டிக் கேட்ட மனைவியை கொன்றவர் கைது

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ADDED : அக் 04, 2026 04:06 PM
புதுடில்லி: திருமணத்துக்கு புறம்பான உறவு குறித்து ஏற்பட்ட தகராறில், மனைவியைக் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்த வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
டில்லி பாலம் அருகே ஜெ.ஜெ.காலனியில் வசிப்பவர் பர்தீப்,32. பிரியாணி கடை நடத்துகிறார். இவரது மனைவி சோனியா,30. கடந்த, 2017ல் திருமணம் ஆன இந்த தம்பதிக்கு, இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், பர்தீபுக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. இதனால், தம்பதி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது.
கடந்த, 27ம் தேதி மாலை, 5:00 மணிக்கு, இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. கடும் ஆத்திரம் அடைந்த பர்தீப், இறைச்சி வெட்டும் கத்தியால் சோனியாவை சரமாரியாக வெட்டினார். மார்பு மற்றும் கழுத்தில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் சோனியா சரிந்தார். பர்தீப் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார்.
தகவல் அறிந்து, பாலம் ரூரல் போலீசார் விரைந்து வந்தனர். இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு, சோனியாவை கொண்டு சென்றனர். பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள், சோனியா ஏற்கனவே இறந்து விட்டதை உறுதி செய்தனர்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தி, துவாரகா 20வது செக்டாரில் பதுங்கி இருந்த பர்தீபை நேற்று கைது செய்தனர். தனக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பது குறித்து அடிக்கடி தகராறு செய்ததால், மனைவியை கொலை செய்ததை ஒப்புக் கொண்டார்.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மதுராவைச் சேர்ந்த பர்தீப், டில்லியில் சிறிய பிரியாணி கடை நடத்துவதோடு, 'டோல்' இசைக்கலைஞராகவும் பணியாற்றி வந்தார்.