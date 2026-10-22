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சத்தீஸ்கர் பஸ் விபத்தில் ஆறு பேர் பலி

சத்தீஸ்கர் பஸ் விபத்தில் ஆறு பேர் பலி

ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM

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ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM

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ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கரின் மனேந்திரகரில் இருந்து 46 பயணியருடன் கெல்ஹரி கிராமத்தை நோக்கி பஸ் ஒன்று இன்று (அக்.,22) சென்றது. மகேந்திரகர் – சிர்மிரி – பரத்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செமர்தானி பகுதியில், வளைவு ஒன்றில் திரும்பிய போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ் சாலையோர மரத்தில் மோதியது. இதில், நான்கு பெண்கள் உட்பட ஆறு பேர் பலியாகினர்; டிரைவர் உட்பட 20 பேர் பலத்த காயமடைந்தனர். மேலும், 20 பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.

அவர்களுக்கு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. சத்தீஸ்கர் முதல்வரான பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த விஷ்ணு தேவ் சாய், இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 5 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 50,000 ரூபாயும் நிவாரணமாக அறிவித்துள்ளார்.

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